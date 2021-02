Stormshield, la référence européenne de la cybersécurité en matière d’infrastructures critiques, de données sensibles et d’environnements opérationnels et LogPoint, leader européen des solutions de gestion des informations et des événements de sécurité, annoncent aujourd’hui leur partenariat technologique. Ce dernier vient renforcer l’offre de Stormshield autour de la visibilité et de la sécurisation des infrastructures informatiques et opérationnelles, avec le lancement de Stormshield Log Supervisor (SLS), une nouvelle solution de log management pour les firewalls Stormshield Network Security.

«Nous sommes ravis de fournir la technologie utilisée par le nouveau Stormshield Log Supervisor. Cette solution offrira aux clients de Stormshield la capacité de mieux appréhender, en temps réel, la situation en matière de menaces de cybersécurité au sein de leur infrastructure et permettra également de se conformer aux normes et réglementations critiques. Cet environnement sera basé sur une technologie d’origine européenne et certifiée EAL 3+ avec un très haut degré de sécurité et de protection des données », déclare Alec Orlov, Head Product Management chez LogPoint.

Avec la nouvelle offre Stormshield Log Supervisor, les clients pourront tirer parti des capacités de collecte, d’organisation et de stockage des logs de la solution LogPoint, optimisée pour les produits Stormshield Network Security (SNS). Ils pourront ainsi bénéficier d’une meilleure visibilité sur leurs réseaux et leurs infrastructures de sécurité, à travers :

Des tableaux de bord synthétiques ou détaillés, apportant une vision globale et rapide de l’état et des événements du parc de pare-feux ;

Une recherche multi-critères sur les logs SNS, améliorant l’efficacité des tâches de recherche et ainsi la sécurité de l’infrastructure ;

Une capacité de création automatique ou manuelle de rapports, permettant une visibilité rapide de l’efficacité de la sécurité mise en place et la valorisation des investissements réalisés ;

Une génération d’alertes et de processus de gestion d’incidents, renforçant la réactivité et l’efficacité de la réponse à incident ;

Un stockage des logs, permettant une mise en conformité avec la réglementation sur la conservation des logs.

Charles Geismar, Product Manager chez Stormshield « En s’associant dans le cadre de ce partenariat OEM, Stormshield et LogPoint répondent aux besoins des entreprises de disposer de solutions européennes et de confiance. Respectivement basées en France et au Danemark, les deux sociétés sont fortement engagées auprès des organismes européens dans la fourniture de solutions certifiées selon les Critères Communs ».