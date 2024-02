SYAGE, entreprise de services informatiques experte en infrastructures systèmes, cloud, réseaux et cybersécurité, présente son offre de services managés pour permettre aux PME et ETI de mener à bien leur transformation numérique et de s’appuyer sur une équipe reconnue pour piloter des projets complexes et assurer le bon fonctionnement de plateformes nécessitant un haut niveau de compétences.

L’alignement stratégique des systèmes d’information sur les usages et les métiers d’une entreprise est rendu possible grâce à un écosystème complexe, constitué de réseaux étendus, d’équipements informatiques, d’applications, d’interfaces et de bases de données interconnectés. Le maintien de ces infrastructures hybrides et connectées en condition opérationnelle et de sécurité implique la mobilisation continue de ressources expertes sur des périmètres technologiques très larges.

C’est dans ce contexte que SYAGE accompagne ses clients dans leurs projets en leur permettant de se reposer sur ses équipes pour s’assurer de la bonne performance et de l’évolution de leurs infrastructures et solutions stratégiques. Cela permet aux clients de se concentrer sur leurs métiers, mais également d’accéder à un pool de compétences rares pour maintenir leurs infrastructures réseau, système, de stockage et de sécurité.

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, SYAGE propose trois packages pour son offre de services managés.

– Pack support & assistance : Il permet de solliciter le Centre de Service pour les incidents (dysfonctionnement des matériels et logiciels mis en œuvre), ainsi que pour les demandes de service et d’assistance.

– Pack (Co) Exploitation : Cela permet de déléguer tout ou partie de l’exploitation d’un périmètre défini en amont. Les actions récurrentes d’exploitation et leur fréquence sont ensuite définies.

– Pack MCS : Il permet de s’assurer que les systèmes bénéficient des meilleures pratiques concernant la cybersécurité à travers une veille contextuelle des mises à jour et correctifs des éditeurs et constructeurs.

Jean-Pierre GIL chez SYAGE « La performance de votre infrastructure IT, sa capacité d’adaptation et sa résilience sont les clés de la réussite d’une entreprise. Notre offre de services managés permet à nos clients d’améliorer la maîtrise et le pilotage de leur SI sans internaliser les problématiques inhérentes à ces objectifs. Elle est le prolongement de notre activité d’intégration, elle s’appuie sur une relation privilégiée avec nos clients, l’expertise technologique, la proximité avec nos partenaires et des processus adaptés. »