Le jeudi 13 février 2025 s’est tenue l’édition parisienne des Synology Solution Day au Bridge près du Pont Alexandre III. L’occasion pour le constructeur taïwanais de présenter ses nouvelles solutions dédiées aux entreprises et de mettre en avant ses partenariats. InformatiqueNews était sur place pour recueillir les témoignages des principaux acteurs.

Un acteur en pleine évolution vers le marché Entreprise

Fondée en 2000, Synology s’est d’abord fait connaître auprès du grand public avec ses solutions NAS domestiques. Mais comme l’explique Ivan Lebowski, Responsable Commercial pour la France et l’Afrique, l’entreprise a opéré un virage stratégique : « Aujourd’hui, notre plus grand secteur d’activité, c’est le B2B et principalement le marché Entreprise. Ça fait globalement maintenant 6-7 ans qu’on lance de plus en plus de produits orientés sur ce marché. »

Cette évolution se matérialise notamment par une offre produit structurée autour de quatre gammes principales détaillées par Fabricio Da Silva, Référent Technique Avant-Vente : la gamme XS+ pour les entreprises ayant des besoins conséquents, la gamme SA pour celles anticipant une forte croissance de leur volume de données, la gamme FS orientée full flash pour les besoins de très haute performance, et la gamme HD (haute densité) capable de gérer plus de 5 pétaoctets de stockage utile sur une seule unité.

DSM 7.2 : la sécurité au cœur du système

Au-delà du matériel, Synology met en avant son système d’exploitation DSM 7.2, qui constitue selon Fabricio Da Silva « notre vraie force ». Cette version intègre des fonctionnalités de sécurité avancées comme l’authentification multifactorielle et l’immuabilité des données, répondant ainsi aux exigences légales et réglementaires de conservation des fichiers.

Une offre cloud en complément

Pour répondre aux besoins d’hybridation, Synology propose également des services cloud via sa plateforme C2, permettant soit une copie complète des données dans le cloud, soit une approche hybride où les fichiers sont stockés dans le cloud et ne redescendent en local que lorsqu’ils sont nécessaires. L’entreprise propose également des solutions de sauvegarde directe vers le cloud sans passer par un NAS intermédiaire.

Active Protect : la nouvelle offre phare pour la sauvegarde d’entreprise

L’événement a été marqué par le lancement des appliances Active Protect, une solution clé en main dédiée à la protection et à la sauvegarde des données. « Le but, c’est d’aller concurrencer les acteurs traditionnels avec des solutions innovantes qui vont venir apporter une solution pour les entreprises qui recherchent notamment à mettre en place un PRA ou un PCA, » précise Ivan Lebowski.

Fabricio Da Silva ajoute que cette nouvelle offre est capable de « sauvegarder jusqu’à plus de 2500 serveurs de backup avec plus de 150 000 workflows de traitement », s’adressant ainsi aussi bien aux PME qu’aux multinationales. Une caractéristique importante de cette solution est sa compatibilité avec l’écosystème existant des clients, notamment ceux utilisant déjà des NAS Synology ou des solutions comme Veeam.

Un partenariat opportuniste avec Netgear

La journée a également été l’occasion de mettre en lumière le partenariat entre Synology et Netgear. Steve Furtado, responsable commercial pour Netgear en France, explique : « Nos solutions sont tout simplement complémentaires. Synology sur la partie NAS et la partie caméra articulent leurs solutions avec des switches. Il nous apparaît complètement pertinent de créer des bundles, notamment pour la vidéo-surveillance des switches PoE et pour les solutions NAS, des switches multi-gigabits. »

Ce partenariat vise à offrir une infrastructure réseau optimisée pour les solutions de stockage et de vidéosurveillance de Synology, avec des switches supportant des débits de 2,5, 5 et 10 gigabits, ces switches étant géré via la plateforme cloud Inside Pro de Netgear.

Pour 2025, Synology annonce de nombreuses nouveautés à venir et met l’accent sur ses programmes d’accompagnement des entreprises, incluant notamment la possibilité de tester les produits en conditions réelles avant déploiement.

Découvrez ci-dessous les interviews de nos 3 invités :

Interview d’Ivan Lebokski, Responsable commercial France & Afrique Synology