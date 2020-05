Au cours de ces dernières années, les acteurs de la couche de restitution en BI n’ont cessé d’améliorer leur interface pour se rapprocher toujours plus de l’utilisateur final.

Objectif : permettre au plus néophyte des utilisateurs en IT de programmer ses propres rapports en sélectionnant ses sources de données.

Dans ce domaine Tableau vient de franchir un nouveau pas avec la version 2020.2 de son outil.

Cette nouvelle version permet en effet de combiner plusieurs tables de données sur simple glisser-déposer, évitant ainsi la création de modèles de bases optimisés pour un type de requête ou encore la programmation de jointures pour pouvoir interroger différentes tables. Sans code ni configuration complexe, l’utilisateur se contente de sélectionner ses sources dans une interface visuelle et simple, Tableau se chargeant ensuite d’établir les liens (corrélations) en fonction de la nature des champs de données pour ensuite générer automatiquement les jointures. Au passage, l’utilisateur gagne en liberté puisqu’il peut ainsi se créer facilement tous les rapports dont il a besoin au quotidien sans être contraint par un modèle de base de données existant ou par la programmation de jointures en SQL.

Une évolution particulièrement appréciée par James Baker, Directeur mondial de veille commerciale chez JLL, une importante société de gestion immobilière et de placement : « Nous passions beaucoup de temps à concevoir et à bâtir des modèles de données sous-jacents dans notre entrepôt en vue de les optimiser pour analyse. Grâce aux corrélations de Tableau, nous pouvons agréger de façon fluide plusieurs tables, en les calibrant automatiquement au niveau de détail souhaité, sans pré-calcul ou code SQL personnalisé, réduisant ainsi le nombre total de sources de données à gérer. Le fait de pouvoir faire des recherches dans une seule source change la donne et ouvre de nombreuses perspectives ».

Complètement ancrée dans la vague des outils de type low/no-code, cette nouvelle version propose également Metrics, un outil permettant de centraliser tous les indicateurs clés de performance (KPI) dont un utilisateur peut avoir besoin sur une interface unique. Adapté aux périphériques mobiles, Metrics permet ainsi d’avoir toujours sous la main une vue personnalisée de l’ensemble des KPI suivis par un collaborateur de l’entreprise.

Enfin, Tableau a également amélioré le contrôle de sa gestion des ensembles, concept qui permet d’effectuer des analyses sur une sélection de données, et ajouté la prise en charge directe des données spatiales d’Esri, spécialiste mondial en intelligence de localisation.