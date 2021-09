Softcorner, éditeur français d’une plateforme d’achat et de revente de logiciels d’occasion, complète son équipe de direction pour soutenir sa très forte croissance à l’échelle européenne. Tamsir FAYER sera principalement en charge de définir et mettre en œuvre la nouvelle stratégie marketing de Softcorner pour mieux promouvoir ses activités et accéder à de nouvelles parts de marché. Dans ce contexte, de concert avec la Direction générale et la Direction commerciale, il devra activer de nouveaux leviers qui permettront aux clients et prospects de mieux identifier les domaines d’expertises de l’entreprise et les contours de l’ensemble de son offre de service. Softcorner pourra alors accentuer son avantage concurrentiel, capitaliser sur son positionnement de pionnier et lancer de nouvelles initiatives pour mettre en œuvre son plan de croissance sur les prochaines années.

Pour mener à bien sa mission, Tamsir FAYER pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans le secteur du numérique. Il a notamment évolué à de nombreux postes de Management dans des sociétés comme IBM, Viatys, Maltem Consulting Group ou encore Heppner où il occupait précédemment le poste de Chief Innovation Officer en charge de concevoir et de lancer la stratégie digitale du groupe. Tamsir FAYER est notamment diplômé de l’Université de Paris V et d’un Master en Management des Systèmes d’information de NEOMA Business School.