Paris, le 15 septembre 2022 – Telehouse, leader et pionnier des Datacenters, spécialiste des solutions d’hébergement informatique à forte connectivité en Europe, annonce le début des travaux de construction de son deuxième datacenter sur le campus TH3 Paris Magny-les-Hameaux. Ce datacenter, de conception éco-responsable, d’une surface IT de 12000m2, hautement sécurisé et disposant d’une puissance électrique totale de 18 mégawatts, bénéficiera des plus hauts standards de résilience avec une disponibilité de services de 99,999%.

Renforcer l’autoroute de l’information et soutenir une souveraineté numérique durable

La construction du nouveau datacenter s’inscrit dans la continuité du plan stratégique de Telehouse qui consiste à soutenir la souveraineté numérique européenne et nationale avec l’extension de ses capacités d’hébergement et de connectivité sur ses sites européens existants contribuant ainsi à attirer le trafic Internet mondial sur le sol européen.

En effet, après avoir annoncé l’extension de son pôle de connectivité parisien TH2 (datacenter le plus connecté de France), l’ouverture d’un 5ème datacenter sur le campus de Docklands à Londres, d’un nouveau bâtiment de colocation à Francfort, l’ouverture du premier datacenter à Marseille constituant le point d’entrée stratégique des câbles sous-marins vers l’Europe, c’est sur le campus de TH3 Paris Magny-les-Hameaux qu’un nouveau datacenter Telehouse ouvrira ses portes en octobre 2023 dans les Yvelines.

Il s’agit d’un plan d’investissement ambitieux qui s’élève au total à 1 milliard d’euros sur 5 ans, dont 50 millions ont été alloués à l’ouverture du 2ème datacenter sur le campus TH3 de Magny-les-Hameaux.

Des datacenters hyperscale aux portes de Paris

Situés à 30 minutes du centre de Paris sur un ancien site militaire EADS, les datacenters du campus TH3 bénéficient d’une localisation stratégique pour accueillir l’extension des infrastructures IT des entreprises. Ils se trouvent également hors de la zone de concentration des datacenters du nord est parisien, ce qui constitue un élément clé pour redonder géographiquement les infrastructures IT qui y sont hébergées et garantir ainsi une continuité de service pour les entreprises.

Le futur datacenter bénéficiera d’une connexion directe avec TH2 Paris Voltaire grâce aux liens fibre optique privés et sécurisés Telehouse Metro Connect allant jusqu’à 400Gps. Les clients hébergés sur le campus TH3 Magny peuvent donc accéder directement au plus vaste écosystème Cloud et télécom en France, classé 4ème au rang mondial.

Actions Telehouse en faveur de l’environnement :

Voulant contribuer à un avenir plus durable, Telehouse s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2026 en ayant entre autres recours à des approvisionnements en énergie 100% renouvelables (grâce à un partenariat avec Engie).

« Pour réduire son empreinte carbone, Telehouse opte pour une construction éco-responsable en privilégiant les meilleures techniques de refroidissement disponibles, tels que le free-chilling intégré aux groupes froids à condensation par air, pour minimiser les consommations d’eau, et réduire la consommation d’électricité ». Ainsi, le WUE (water usage effectiveness) de ce nouveau datacenter sera proche de 0.

Ces innovations permettront au nouveau site d’atteindre un PUE (Power Usage Effictiveness) inférieur à 1,3, ce qui place le nouveau datacenter parmi les plus performants de France.

À propos de Telehouse :

Prestataire d’hébergement en Europe depuis 1988, et en France depuis 20 ans, Telehouse répond aux besoins d’hébergements physiques de plus de 1 000 entreprises de divers secteurs économiques tels que les télécoms, l’informatique, la finance, le luxe, l’automobile et l’énergie.

Disposant de plus de 40 datacenters dans le monde dont trois à Paris, Telehouse est une filiale du groupe KDDI, premier opérateur télécom international asiatique classé parmi les 300 plus importantes entreprises mondiales.

Telehouse est certifié ISO 9001,14001, 27001, 50001, PCI DSS et HDS.