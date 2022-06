A travers ce partenariat, Tessi poursuit sa démarche d’innovation et de confiance numérique, en renforçant au sein de ses plateformes son panel de technologies de vérification automatisée de données au service de la digitalisation des parcours métier.

La gestion et la vérification de données personnelles dans de nombreux secteurs réglementés tels que la banque, l’assurances l’immobilier, la santé… imposent des contrôles stricts lors de l’entrée en relation et potentiellement durant tout le cycle de la relation client, contrôles qui peuvent alourdir les démarches et créer une friction pénalisante pour la complétude des dossiers clients.

Afin d’optimiser ces contrôles et fluidifier la digitalisation des parcours, Tessi met en place des plateformes numériques favorisant notamment le contrôle d’identité à distance, l’extraction automatisée et l’analyse de données par l’IA.

C’est ainsi que pour poursuivre dans la simplification, la sécurisation et l’apport de valeur pour les clients que Tessi et MiTrust annoncent la signature d’un partenariat technologique, visant l’intégration du service MiTrust au sein des plateformes digitales Tessi.

Intermédiaire de confiance pour le partage de données, MiTrust permet aux utilisateurs de filtrer et partager en toute transparence des données personnelles et professionnelles fiables directement depuis des sources de données régulées (banques, opérateurs télécoms, fournisseurs d’énergie, services gouvernementaux, etc.) vers des sites en ligne de manière immédiate, simple et sécurisée, via un transfert direct de données (« data first »).

L’intégration de MiTrust au sein des plateformes digitales Tessi visera ainsi :

la simplification des processus d’onboarding des cibles clients particuliers ou professionnels ;

l’automatisation et la fiabilisation renforcées des contrôles KYC en entrée en relation et lors des campagnes de remédiation ;

la mise à jour automatique des données partagées ;

la gestion intelligente et valorisée de la donnée tout au long du parcours ;

la mise en œuvre des principes essentiels du RGPD comme la minimisation de la donnée personnelle (« Partager moins pour partager mieux »).

« L’intégration de MiTrust à nos solutions est une étape de plus vers une digitalisation ultime de l’offre de Tessi au service de nos clients et de leurs utilisateurs, en alignement avec les valeurs européennes fondamentales liées aux données personnelles » indique ainsi Cécile DEVIN, Directrice Générale Adjointe du groupe Tessi.

« MiTrust vient naturellement enrichir les outils et technologies de Tessi. La présence de Tessi dans de nombreux secteurs d’activité et sa connaissance intime des métiers et processus opérationnels de ses clients sont des atouts essentiels pour accélérer la diffusion et l’utilisation de notre service » complète Xavier DRILHON, Président cofondateur de MiTrust.