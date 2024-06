thecamp, le campus pionnier dédié aux transformations digitales, environnementales et managériales, annonce aujourd’hui son renouveau stratégique depuis sa reprise en juillet 2022 par le groupe Unitel. Situé à Aix-en-Provence, thecamp se positionne désormais comme un acteur clé dans l’innovation et le développement durable, et affirme son renouveau et singularité en adoptant un nouveau modèle économique et en diversifiant ses sources de revenus pour accélérer sa croissance.

Un Nouveau Modèle Économique pour un ancrage territorial renforcé

Forts des investissements significatifs réalisés ces derniers mois, thecamp a repensé son modèle économique afin de mieux répondre aux défis contemporains et futurs. Cette transformation repose sur une diversification stratégique de ses activités, qui sont désormais multiples :

Programmes de formation continue et de développement des compétences : Destinés aux professionnels et aux entreprises, ces programmes innovants sont conçus pour répondre aux impérieux besoins en matière de transformation des pratiques humaines, du développement de produits responsables et du modèle économique des entreprises et collectivités,

Événements et Conférences : Organisation d'événements de grande envergure, de conférences internationales et d'ateliers thématiques, attirant des experts et des leaders d'opinion du monde entier,

Innovation et Incubation : Lancement du Fablab 5G pour connecter entreprises et technologies innovantes, offrant un écosystème complet de soutien, de solutions industrielles éprouvées, de financement et de mentorat,

Services aux Entreprises : Mise en place de services de conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement pour les entreprises et collectivités cherchant à intégrer des pratiques durables et des technologies de pointe (Intelligence Artificielle, Numérique Responsable, Décarbonation, Industrie 4.0, SmartCity, 5G Privée …),

Partenariats stratégiques : thecamp renforce ses alliances avec des institutions académiques, des entreprises et des organisations publiques, en France comme à l'international, pour développer des projets collaboratifs à fort impact.

Accélération de la trajectoire vers la Rentabilité

Grâce à cette stratégie de diversification, thecamp vise non seulement l’atteinte la rentabilité dès 2024, mais aussi à renforcer son rôle en tant que centre névralgique français de l’innovation et du développement durable. « Nous sommes fiers de dévoiler cette nouvelle phase de thecamp, qui reflète notre engagement envers l’excellence et l’impact positif », Stéphane Soto, Président Directeur Général de thecamp. « Ces changements nous permettent de rendre l’offre enfin lisible pour mieux servir notre communauté et de contribuer de manière significative aux transformations sociétales et environnementales. »

Augmentation de la Capacité d’Accueil

Avec cette nouvelle orientation, thecamp connaît une croissance spectaculaire de sa fréquentation, passant de 30 000 à près de 100 000 visiteurs annuels. Pour soutenir cette augmentation significative, thecamp s’engage dans un vaste projet d’expansion de ses infrastructures. La construction de nouveaux bâtiments est prévue, permettant d’accroître la capacité d’accueil et d’offrir de nouveaux espaces dédiés à l’innovation et à la collaboration tout en s’adaptant aux nouveaux enjeux de la construction durable.

Investissements Stratégiques pour l’Avenir

Les investissements réalisés par Unitel, depuis le rachat de thecamp ont été cruciaux pour cette transformation. Ces fonds ont permis non seulement de moderniser les installations existantes mais aussi de développer de nouvelles capacités, tant en termes de technologie que d’infrastructure. L’objectif est clair : faire de thecamp un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent être à la pointe des transformations digitales, environnementales et managériales.

« Pour inscrire durablement thecamp comme un campus en compétition avec les leaders mondiaux du secteur, nous poursuivons les investissements au service du développement d’infrastructures réceptives et techniques pour soutenir la croissance des capacités d’accueil, mais aussi d’atteindre les exigences requises par nos partenaires académiques dans le cadre du déploiement de formations innovantes globalisées » , Kevin Polizzi, Président Unitel Group

Une Vision Partagée pour un Impact Global

thecamp s’engage à continuer de promouvoir l’innovation durable et de contribuer activement aux défis globaux actuels dont le réchauffement climatique, la gestion de l’eau et l’impact de l’Intelligence Artificielle sur notre société. En collaborant avec des partenaires locaux et internationaux, thecamp vise à devenir un catalyseur de changement, où les leaders de demain peuvent se rencontrer, échanger et co-créer des solutions innovantes.

À Propos de thecamp

thecamp est un campus d’innovation et de formation situé à Aix-en-Provence, en France, dédié à la transformation digitale, environnementale et managériale. Depuis son ouverture en 2017, thecamp rassemble des leaders d’opinion, des entreprises, des start-ups, des chercheurs et des étudiants du monde entier pour cocréer des solutions innovantes et durables face aux défis globaux contemporains.

Avec une infrastructure à la pointe de la technologie et un cadre propice à la créativité et à la collaboration, thecamp se positionne comme un catalyseur de changement. Les programmes de formations et Fablab 5G sont conçus pour encourager l’expérimentation et l’adoption de nouvelles technologies, promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement et transformer les modes de management vers des modèles plus agiles et inclusifs.

thecamp s’engage à accompagner les organisations dans leur transition vers un avenir numérique et durable, en fournissant des ressources, des formations et un réseau de partenaires influents. thecamp se distingue par son approche holistique et multidisciplinaire, intégrant technologie, durabilité et management dans toutes ses initiatives avec pour objectif de permettre à chaque acteur de s’adapter et de prospérer dans un monde en évolution accélérée.