Intel a créé la surprise en officialisant cette semaine la nouvelle évolution (la n° 5) de sa technologie Thunderbolt. Objectif, doubler la vitesse de transfert pour aligner les performances sur la norme USB4 v2.

L’univers de la connectivité des périphériques est d’une complexité difficilement explicable. Deux protocoles et technologies de transfert s’opposent sur le marché de l’interconnexion filaire : l’USB et le Thunderbolt. D’autant que, désormais, les deux technologies exploitent un même et unique connecteur : l’USB-C.

Longtemps, Thunderbolt s’est montré plus véloce que l’USB. Mais ce dernier a récemment évolué plus vite que son concurrent au point de le dépasser sur sa dernière évolution.

Nous avons déjà évoqué la complexité de l’univers USB. D’abord parce que derrière ces trois lettres se cachent une grande diversité de variantes : 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1, 3.1 Gen 2, 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 2×2, USB4, USB4 v2. Ensuite parce que l’utilisation universelle du port USB-C ne permet pas de savoir quel protocole et donc quelles performances se cachent derrière. Apple en joue d’ailleurs avec l’iPhone 15. Tous les modèles ont un port USB-C mais seuls les 15 Pro et 15 Pro Max ont droit aux performances de transfert de l’USB 3. Les « 15 » et « 15 Plus » se contentent de l’USB 2.

Par ailleurs, derrière ce connecteur USB-C peut aussi se cacher le protocole Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4… Et bientôt Thunderbolt 5 !

Intel a en effet officialisé la version finalisée de Thunderbolt 5. Une évolution conçue pour supporter des vitesses de transfert bidirectionnel de 80 Gbps avec même un mode boost unidirectionnel à 120 Gbps.

Grâce à Thunderbolt 5, les machines vont pouvoir :

– animer plusieurs écrans 8K simultanément ou jusqu’à 3 écrans 4K en 144 Hz,

– supporter des fréquences de rafraichissement jusqu’à 540 Hz,

– engendrer une nouvelle génération de périphériques externes comme du SSD NVMe ou des GPU externes.

En outre, un même port USB-C Thunderbolt 5 pourra être utilisé à la fois pour alimenter le PC et les périphériques (comme des écrans) pour une puissance globale de 240 W.

Thunderbolt 5 est compatible USB4, ce qui signifie que les ports certifiés « Thunderbolt 5 » sont effectivement compatibles avec tous les appareils USB4. En revanche tout port estampillé « USB4 » n’est pas nécessairement compatible Thunderbolt 5. De même, la nouvelle norme d’Intel est aussi compatible avec la norme d’affichage DisplayPort 2.1.

Comme le montre ce diagramme, la norme « USB4 » est en réalité très souple avec des capacités minimales imposées mais aussi des capacités optionnelles que les constructeurs sont libres ou non d’intégrer. Ainsi, même avec un port USB4 v2, l’utilisateur n’est jamais sûr d’obtenir les performances maximales. La norme « Thunderbolt 5 » est en revanche bien plus figée et exigeante. Bref, à l’avenir, si vous avez le choix entre une machine Thunderbolt 5 ou USB4 v2 optez pour la première. Elle supportera tout USB4 v2 dans les meilleures conditions ainsi que tout l’univers Thunderbolt.

Mais encore une fois, pour tirer pleinement profit de Thunderbolt 5, il faudra disposer de câbles USB-C/USB-C certifiés à cette nouvelle norme. Et pour éviter toute confusion, il vaudra mieux jeter tous vos vieux câbles USB-C pour ne disposer que de câbles certifiés Thunderbolt 5 au comportement optimal sur toutes vos machines et vos périphériques Thunderbolt comme USB !

Thunderbolt 5 devrait apparaître sur certains PC dans le courant de l’année 2024.

