Trustable, éditeur d’une plateforme dédiée à l’évaluation du risque cyber, lance ses opérations commerciales pour diffuser à large échelle son offre et notamment sur le segment stratégique Banques/Assurances/Finance.

La mission de Trustable est d’aider les entreprises à développer leurs activités métier dans un environnement cyber fiable. L’expertise et la qualité des solutions de Trustable contribuent à créer les conditions de confiance indispensables au développement de l’économie numérique. Ses innovations offrent à ses clients les moyens d’évaluer de manière plus consistante leur maîtrise du risque cyber et de supporter un développement numérique durable de leurs activités.

Une offre qui repose sur des expertises reconnues

La solution de Trustable a été conçue par des experts de l’évaluation du risque cyber qui ont souhaité industrialiser et digitaliser un processus stratégique pour les entreprises. Trustable se positionne comme le seul acteur du marché à proposer une solution industrielle qui couvre toute l’évolution du risque cyber. Éprouvée et déjà utilisée par de premiers clients, l’offre de Trustable entre dans une nouvelle dimension et va désormais être proposée à très large échelle.

Dans ce contexte, une nouvelle organisation a été déployée et une stratégie de vente indirecte sera prochainement annoncée. Trustable ambitionne ainsi d’étoffer l’offre de ses partenaires pour leur permettre d’accroître leur avantage concurrentiel sur un marché en forte demande de solutions permettant d’évaluer le risque cyber. Trustable affiche de fortes ambitions de croissance dès cette année et compte permettre à ses clients de travailler étroitement avec des partenaires qui pourront les accompagner dans leurs projets.

Une nouvelle organisation au service du développement de l’entreprise

Pour supporter ses actions commerciales, Trustable va déployer une nouvelle stratégie marketing pour accompagner les équipes ventes et les partenaires. Cela s’inscrit dans une démarche de montée en puissance de la visibilité de l’entreprise auprès de ses différents publics et lui permettra de présenter des cas d’usages auxquels son offre répond. Enfin, Trustable ambitionne d’étoffer ses différentes équipes pour soutenir son développement.

Olivier PATOLE, Président de Trustable « Notre vision est que la confiance se construira de plus en plus sur la capacité qu’aura chacun des acteurs de l’économie numérique à garantir une maîtrise suffisante de son risque cyber. Chaque entreprise est confrontée à de nombreux défis à l’heure du digital où elle doit adopter de nouveaux usages, de nouvelles technologies pour rester compétitive et assurer la sécurité des données et accès sensibles, respectivement confiées à des tiers et délégués à des fournisseurs de services. Évaluer le risque cyber dans sa globalité est un impératif stratégique. C’est dans ce contexte que nous avons conçu une solution dédiée permettant de gérer efficacement ce sujet. »