Tufin annonce que Tufin SecureCloud ™ prend désormais en charge la plate-forme Google Cloud, permettant aux clients d’utiliser SecureCloud pour définir et surveiller le respect des politiques de sécurité. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie multicloud, les clients de Tufin peuvent désormais exploiter des applications sécurisées pour les trois principaux fournisseurs de cloud: Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.Tufin a également déployé des améliorations significatives de la prise en charge du pare-feu Microsoft Azure. SecureCloud découvre désormais automatiquement les pare-feu Azure dans les abonnements existants et les analyse pour les risques de sécurité et les erreurs de configuration. L’impact des stratégies de pare-feu Azure sur l’exposition des applications et des actifs se reflète également dans SecureCloud.

«Ces fonctionnalités supplémentaires, combinées au fait d’être un partenaire de lancement pour le pare-feu réseau AWS, signifient que SecureCloud s’intègre désormais aux trois principales plates-formes cloud», a déclaré Reuven Harrison, directeur technique et cofondateur de Tufin. «Presqu’un an après le lancement de SecureCloud, nous continuons à démontrer notre position unique en tant que seul fournisseur capable de gérer efficacement la politique de sécurité dans les domaines du cloud hybride, sur site et dans le cloud. »

https://www.tufin.com/blog/tufin-securecloud-enhancements-2020