L’éditeur Tufin® (NYSE: TUFN) annonce la sortie de l’application d’automatisation du changement de politique (PCA) pour Cisco ACI, faisant progresser davantage le leadership de Tufin dans l’automatisation des politiques de sécurité des environnements SDN (Software Defined Networking).

Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI), une solution SDN, offre de nombreuses options de déploiement et de configuration qui peuvent conduire à des implémentations potentiellement complexes, mettant à rude épreuve les opérations quotidiennes. Alors que les solutions d’automatisation pour ACI évitent les erreurs manuelles et rendent les demandes de changement plus efficaces, elles doivent prendre en charge une grande variété d’implémentations possibles.

L’application PCA pour Cisco ACI relève ces défis et accélère le déploiement des applications métiers. L’application s’intègre pour fournir une automatisation des modifications des règles d’accès Cisco ACI conformément aux politiques de sécurité d’une organisation. Et grâce à la plateforme d’automatisation des politiques de sécurité de Tufin les équipes de sécurité peuvent garantir de manière centralisée et proactive que les changements ne violent pas les politiques de sécurité et n’introduisent pas de risques inutiles dans l’environnement hybride au sens large.

« L’application de Tufin renforce notre leadership dans l’automatisation SDN pour accélérer le déploiement des applications ACI », a déclaré Pamela Cyr, Senior Vice President of Business and Corporate Development chez TUFIN. « Grâce à une visibilité centralisée et à une application cohérente des politiques de sécurité réseau, les utilisateurs peuvent désormais gérer Cisco ACI et le reste de l’environnement de manière unifiée. »

L’application Tufin Policy Change Automation pour Cisco ACI est disponible pour les clients Tufin pour un essai gratuit de 30 jours et peut être téléchargée sur la place de marché de Tufin.