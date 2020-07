Offrir aux utilisateurs un portefeuille diversifié d’applications, y compris des intégrations avec Palo Alto Networks Cortex, Cisco Tetration, IBM Resilient, Infoblox et autres

Tufin® annonce la disponibilité de sa Marketplace, une plate-forme numérique sur laquelle les clients peuvent trouver et déployer des applications et des extensions qui améliorent la valeur de leurs implémentations en matière de gestion des politiques de sécurité.

Soutenue par la communauté des partenaires cybersécurité de Tufin, cette place de marché fournit des applications qui maximisent le retour sur investissement en intégrant les données de politique de sécurité avec d’autres technologies et pratiques de sécurité. De la correction des vulnérabilités à l’investigation et au blocage automatiques des activités réseau suspectes, Tufin Marketplace propose des applications qui aident les utilisateurs à améliorer la protection et à fournir des réponses intelligentes dans un large éventail de domaines informatiques et de sécurité.

«Notre Marketplace offre une riche variété d’outils intelligents et innovants qui permettent aux utilisateurs d’élargir leur expérience avec Tufin Orchestration Suite», a déclaré Pamela Cyr, Senior Vice President of Business and Corporate Development chez Tufin. «En collaboration avec plusieurs partenaires technologiques, de la phase de conception aux tests et à la certification, nous sommes ravis d’offrir de nouvelles fonctionnalités qui s’intègrent aux environnements IT et processus existants des clients. Cela leur permet de répondre à leurs besoins de sécurité réseau avec une approche unifiée. »

La Marketplace propose des applications dans ces catégories:

Orchestration, automatisation et réponse de sécurité (SOAR)

Tufin s’intègre aux principales solutions de sécurité pour enrichir les données tierces avec des informations en temps réel sur le réseau, prenant en charge la détection et la résolution efficaces des problèmes de sécurité via une approche basée sur les risques. Ces applications fournissent efficacement aux organisations les informations dont elles ont besoin pour détecter rapidement les actifs hautement exposés, hiérarchiser les efforts de correction, comprendre l’impact sur l’entreprise et automatiser les réponses aux menaces de sécurité dans l’environnement informatique hybride. La Marketplace de Tufin propose des applications fournissant des intégrations avec Palo Alto Networks Cortex, IBM Resilient, Splunk Phantom, Swimlane et DFLabs.

Segmentation du réseau

La marketplace de Tufin propose des applications d’intégration IPAM d’Infoblox et d’EfficientIP, pour fournir des mises à jour dynamiques et continues des zones IP / DNS pour un provisionnement et une mise à jour rapides des politiques de segmentation du réseau.

Fonctionnalités supplémentaires de la place de marché:

Change automation

Tufin s’intègre aux principales solutions ITSM pour simplifier les changements de réseau et rationaliser l’automatisation des flux de travail. La marketplace comprend une application ServiceNow qui permet l’intégration du flux de travail entre SecureChange et l’implémentation ServiceNow du client. Un autre outil est Workflow Integrator, qui permet aux clients et partenaires de créer des intégrations sans code entre SecureChange et toute solution logicielle basée sur l’API REST.

Extensions de rapports

Les améliorations apportées aux rapports pour Tufin SecureTrack fournissent des analyses pertinentes pour répondre aux exigences de conformité réglementaire de l’industrie et aux besoins de préparation des audits.

Découverte d’applications

L’application Cisco Tetration automatise la découverte des applications et la visibilité en temps réel sur le mappage des dépendances et la surveillance de la connectivité dans Tufin SecureApp, pour assurer la conformité de la connectivité des applications et identifier et restaurer les pannes.

La Marketplace Tufin est maintenant disponible. Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://marketplace.tufin.com/