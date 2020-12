Tufin® (NYSE: TUFN) annonce son intégration à AWS Network Firewall, un nouveau service managé qui facilite le déploiement. Une protection réseau pour les Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPC) sur Amazon Web Services (AWS), les Data centers sur sites et autres plates-formes cloud pour une visibilité complète dans toute l’entreprise.

«AWS est un fournisseur de cloud important pour nos clients, c’est pourquoi nous sommes ravis d’étendre notre collaboration et d’être un partenaire de lancement pour AWS Network Firewall», a déclaré Pamela Cyr, Senior Vice President of Business and Corporate Developmen chez Tufin. «L’intégration répondra à un besoin critique d’obtenir une visibilité et d’étendre la gestion des politiques de sécurité au cloud sans compromettre la productivité des développeurs.»

AWS Network Firewall est un service managé qui facilite le déploiement des protections réseau essentielles pour les Amazon VPC en tirant parti de son moteur de règles flexible, permettant aux utilisateurs de définir des règles de pare-feu offrant un contrôle précis du trafic réseau. L’intégration de ces capacités à Tufin permettra également aux utilisateurs de gagner en visibilité sur l’état de sécurité du cloud, d’établir des protections et d’atteindre une conformité continue, sans compromettre les avantages du cloud computing.

«L’intégration de Tufin à AWS Network Firewall permettra aux clients de définir des directives de politique de sécurité automatisées dans les environnements cloud, offrant la visibilité et la sécurité nécessaires», a déclaré Andrew Thomas, GM Perimeter Protection, Amazon Web Services, Inc. «Avec Tufin, les clients peuvent accéder à un une vue complète couvrant leurs environnements cloud et sur site, et des règles définies mais flexibles qui ne sacrifient pas la sécurité et l’agilité. »

Pour plus d’informations://www.tufin.com/supported-devices-and-platforms/aws-network-firewall