Dans ce document intitulé « Une cybersécurité résiliente grâce à la détection et à la réponse du réseau « il est mis en lumière l’importance cruciale de la cybersécurité pour les entreprises dans un contexte où les cyberattaques ne cessent de croître en complexité et en fréquence. Il insiste particulièrement sur l’utilisation de la détection et de la réponse réseau (NDR) comme une composante essentielle de la défense en profondeur, complémentant d’autres outils de sécurité tels que les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et les solutions de détection et de réponse aux menaces au niveau des terminaux (EDR).

Le document commence par souligner que les entreprises sont de plus en plus exposées à des menaces complexes, notamment les ransomwares, l’exfiltration de données, ainsi que les menaces persistantes avancées (APT) souvent utilisées dans des contextes d’espionnage industriel. Ces menaces se sont accrues avec l’adoption massive du télétravail, rendant les réseaux d’entreprise encore plus vulnérables. Dans ce contexte, il devient essentiel pour les entreprises d’adopter une approche de cybersécurité à plusieurs niveaux, capable de répondre à ces nouveaux défis.

La NDR s’impose ainsi comme une solution centrale pour surveiller en temps réel les réseaux, identifier les comportements anormaux, et réagir rapidement afin de contenir les attaques avant qu’elles n’endommagent gravement les systèmes. Elle s’intègre au sein de ce qu’on appelle la « triade de visibilité SOC », aux côtés du SIEM et de l’EDR. Chaque outil de cette triade a un rôle bien spécifique : la NDR surveille les données réseau, le SIEM analyse les logs systèmes et l’EDR protège les points d’extrémité. Ensemble, ils assurent une protection globale contre les cybermenaces.

Le livre blanc met également en avant la technologie de Flowmon ADS, une solution NDR proposée par Progress. Celle-ci se distingue par l’utilisation d’algorithmes avancés, dont des techniques d’apprentissage automatique, pour détecter les anomalies sur les réseaux d’entreprise. En plus de fournir une détection rapide des menaces, Flowmon ADS offre des réponses automatisées qui permettent de stopper les cyberattaques avant qu’elles ne causent des dommages importants.

Un des grands avantages de Flowmon ADS réside dans sa capacité à offrir une visibilité accrue sur l’activité réseau, tout en aidant les entreprises à se conformer aux réglementations en matière de cybersécurité. De nombreuses entreprises, telles qu’Orange et Coop, utilisent déjà cette solution pour améliorer leur gestion de la sécurité, optimiser leur temps de réponse aux incidents et mieux comprendre les flux de données sur leurs réseaux.

En conclusion, le document insiste sur l’importance d’intégrer des solutions de NDR dans toute stratégie de cybersécurité. En combinant la NDR avec d’autres outils tels que le SIEM et l’EDR, les entreprises peuvent mieux se protéger contre les menaces actuelles et futures, tout en assurant une surveillance continue de leurs réseaux et une réponse efficace en cas d’incident.

