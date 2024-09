nextway, fournisseur innovant de services bureautiques, télécoms et cybersécurité, annonce aujourd’hui l’entrée au capital de Unitel, à hauteur de 15%. Cette collaboration stratégique vise à accélérer le développement et la mise à disposition d’une offre complète et intégrée pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui peinent souvent à accéder à l’innovation en raison de leur taille.

Fondée en 2022 par Elodie Madignier, nextway s’est rapidement imposé comme un acteur clé dans le domaine des solutions technologiques pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à cette nouvelle injection de capital, l’entreprise entend renforcer son positionnement et offrir une gamme de services à 360°, incluant la bureautique (print), les réseaux télécoms et la cybersécurité, afin de répondre aux besoins de transformations spécifiques des T/PME.

Nouveau leadership pour un plan de croissance ambitieux

Avec plus de 1,5 million d’équipements d’impression par an et une croissance sectorielle de 15%, Elodie Madignier annonce la nomination de Gérald Bollon au poste de Directeur Général pour accompagner cette phase de croissance et de transformation. Fort d’une expérience significative dans le secteur des technologies de l’information et de la gestion d’entreprise, Gérald Bollon sera chargé de piloter le développement national de nextway depuis son siège à Marseille.

« Nous sommes ravis d’accueillir Unitel comme partenaire stratégique. Leur expertise et leur soutien financier nous permettront de déployer plus rapidement notre offre à 360°, dédiée aux petites et moyennes entreprises. Avec l’arrivée de Gérald Bollon, nous sommes convaincus que nextway est prête à franchir une nouvelle étape dans son développement », a déclaré Elodie Madignier, Fondatrice et Dirigeante de nextway.

Vers un avenir prometteur pour les PME

Cette collaboration entre nextway et Unitel marque une étape cruciale dans la démocratisation de l’accès à l’innovation pour les PME. En leur offrant des solutions complètes et intégrées, nextway ambitionne de devenir le partenaire privilégié des petites et moyennes entreprises en matière de technologies de l’information.