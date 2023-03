Unitel Group annonce une nouvelle prise de participation au sein de Devisubox, un acteur de référence en matière de suivi de chantier et timelapse.

À travers cette prise de participation à hauteur de 20 % du capital de l’entreprise, UNITEL Group poursuit sa stratégie d’investissement territoriale pour accompagner des sociétés pionnières qui apportent une proposition de valeur unique en combinant les expertises métier et bénéfices technologiques.

Créé à Marseille, Devisubox démocratise l’accès aux technologies de l’imagerie à destination de l’ensemble des acteurs du monde du bâtiment. Promoteurs, Constructeurs, Architectes ou Collectivités partagent ainsi, en temps réel, les informations de chantier avec leurs utilisateurs et équipes techniques.

Fort de cette annonce, l’équipe de Devisubox, dirigée par Ivan LORNE, pourra bénéficier de nouvelles ressources et de briques d’IA fonctionnelles pour accélérer sa stratégie de croissance en Europe et accentuer ses efforts de R&D pour faire évoluer son offre et sa gamme de services.

De son côté, UNITEL Group, qui a d’ores et déjà pris plus de 103 participations dans différentes entreprises, dont 35 dans la région Sud (Méditerranée), poursuit sa stratégie d’investissement pour soutenir des sociétés innovantes qui disposent d’un positionnement de rupture et en phase avec les nouveaux usages du marché.

Kevin POLIZZI, CEO d’UNITEL Group : « Nous avons été séduits par l’approche de Devisubox qui a su architecturer une offre unique pour assurer le suivi timelapse des chantiers. La pertinence de leur Business Model, proche de celui du monde des télécommunications, leur capacité à proposer une offre adaptée aux professionnels de la promotion, du BTP, de la construction et de l’industrie 4.0 sont autant d’éléments qui vont permettre à l’entreprise de devenir à court terme la référence souveraine de son marché. Plus globalement, ce nouvel investissement s’inscrit dans la suite logique de la stratégie de développement 5G d’UNITEL Group qui s’articule autour de la montée en puissance d’expertises et d’infrastructures complémentaires pour accompagner la transformation numérique des entreprises. »

Ivan LORNE, CEO et fondateur de Devisubox « Nous sommes fiers d’accueillir UNITEL Group dans notre capital. Plus qu’un simple actionnaire, cette alliance stratégique va nous permettre d’accélérer notre croissance ou encore de rejoindre un écosystème dynamique pour faire évoluer notre offre vers l’industrie et accéder vers de nouvelles architectures techniques. Nous allons donc lancer une nouvelle étape de notre plan stratégique et avec comme ambition d’augmenter notre présence sur les chantiers. De 10 000 chantiers couverts actuellement, nous visons les 30 000 ces prochains 24 mois ».