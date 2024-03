Unitel Technologies, fournisseur de services Telecom et Cloud de nouvelle génération, annonce ce jour, lors du salon Global Industrie, à Paris Nord Villepinte, une première mondiale : La mise sur le marché d’un véhicule utilitaire électrique 5G répondant aux enjeux de l’industrie, de la logistique et des grands événements.

Cette installation mobile, exposée sur le salon, permet de bénéficier immédiatement d’un réseau mobile 5G privatif offrant une connexion simple et sécurisée des terminaux dans un périmètre pouvant aller jusqu’à 5ha.

Ce premier de série est équipé de l’ensemble de la connectivité telecom (5G MPN, WIFI7, STARLINK) nécessaire aux raccordement de capteurs : modems 5G, caméras, tablettes, terminaux… Il incorpore également un « EDGE Datacenter » complet visant à assurer le stockage, traitement et sécurisation des données localement, y compris dans les zones les plus isolées.

Après avoir expérimenté différents usages, ces 18 derniers mois, en co-développement avec des industriels, Unitel Technologies simplifie le déploiement des réseaux 5G, dont le coût et la complexité restent les freins majeurs, pour démocratiser l’adoption de ces nouvelles technologies par le plus grand nombre.

Disposer d’un réseau fiable et cyber sécurisé est un préalable nécessaire à toute politique d’investissement et de diversification. L’intelligence artificielle exploite de très larges volumétries de données et la 5G est une opportunité unique d’offrir une réponse technique universelle aux enjeux exigeants de transport de données.

A la veille des Jeux Olympiques Paris 2024, le secteur événementiel traverse une révolution digitale nécessitant de disposer en tous points d’une connectivité de très haute qualité aisément mobilisable (broadcast, billetterie, gestion des paiements…).

Les secteurs industriel et logistique, quant à eux, cherchent à optimiser et verdir leurs processus de production. La décarbonation implique une traçabilité forte de l’ensemble de la chaîne de valeur, la mise en œuvre d’une économie de matière, l’optimisation des consommations énergétiques qui sont autant de cas d’usages de la vision assistée par ordinateur et des objets connectés.

La segmentation des réseaux, native à cette solution, permet de raccorder l’ensemble des équipements de l’entreprise à un même point de collecte quel que soit leur emplacement géographique.

Cette solution mobile démontre la nécessaire alliance entre des compétences complémentaires au bénéfice des usages et des enjeux stratégiques de l’entreprise. Cette solution inédite a été réalisée en collaboration avec des partenaires : Firecell, Crosscall, Unitel Cloud, Sopra Steria, Syneor, BetooBe.

« Les États-Unis et l’Asie déploient depuis plus de trois ans des réseaux 5G au cœur de toutes les entreprises pour optimiser l’efficacité opérationnelle et donc leur compétitivité. Dans un contexte de compétition mondiale exacerbée, nous devons fournir une réponse simple, compétitive et immédiate pour rattraper le retard structurel pris par nos industries, sous fond de souveraineté économique », a commenté Kevin Polizzi, Président d’Unitel Group.