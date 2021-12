L’éditeur USERCUBE fait évoluer sa gouvernance en positionnant la RSE au centre de son modèle organisationnel et de ses processus de gestion.

Christophe GRANGEON, Directeur général de USERCUBE « Avoir une démarche RSE, c’est considérer l’entreprise non seulement comme un lieu de production et un centre de profit, mais aussi comme une structure ayant une responsabilité pour son environnement social. USERCUBE a toujours intégré les préoccupations environnementales, sociales et économiques à ses décisions dans le cadre de son activité. USERCUBE s’engage donc à s’inscrire dans une démarche responsable, en s’appuyant sur les trois piliers du développement durable : économie, social et environnemental. Avec toujours en ligne de mire la volonté de satisfaire nos besoins sans compromettre ceux des générations futures ».

Globalement, USERCUBE a donc déployé une stratégie RSE globale qui prend en compte l’ensemble des pans structurants pour déployer une approche RSE pragmatique et mesurable. Dans ce contexte, l’action de USERCUBE porte sur sept points complémentaires : la gouvernance de l’entreprise, le respect des droits de l’homme, les relations et conditions de travail, la préservation de l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives au consommateur ou encore l’engagement sociétal et le développement local.

Tous ces pans structurels ont été sanctuarisés et développés dans une charte publiée par USERCUBE et partagée auprès de ses équipes, partenaires, collaborateurs et clients.

Christophe GRANGEON, Directeur général de USERCUBE « Plus que jamais, les aspects liés à la performance ne suffisent pas. Il est désormais fondamental d’avoir une approche durable et vertueuse dans la conduite de ses affaires. Notre politique RSE s’inscrit dans cette mouvance et met clairement en avant nos orientations. Dans la sphère de confiance dans laquelle nous évoluons, il est crucial que nous adoptions une approche vertueuse. Cette charte RSE en est le reflet et représente un véritable engagement. »