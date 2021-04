UX-Republic rejoint Smile, groupe leader reconnu pour son expertise unique autour des technologies open source, qui rassemble également les marques Neopixl, spécialiste des applications mobiles, et SensioLabs, créateur du framework mondialement connu Symfony. UX-Republic continuera d’opérer sous sa propre marque et bénéficiera de l’expertise de Smile pour renforcer son offre client – notamment sur le volet technologique et déployer son expertise en France et en Europe. Le rapprochement bénéficie du soutien actif des dirigeants des deux sociétés et des actionnaires du groupe Smile : Keensight Capital, l’une des équipes de référence dans le Growth Buyout en Europe, et Eurazeo PME.

Smile et UX-Republic rapprochent leurs expertises et combinent leurs savoir-faire en termes de technologies et d’usages pour continuer à innover et à répondre au mieux aux besoins des clients. Le projet prévoit également de conquérir de nouveaux marchés sur la base des expertises de UX-Republic en s’appuyant sur la présence française et internationale de Smile .

UX-Republic fera partie intégrante du groupe Smile, leader européen du numérique ouvert et de l’open source (conseil, innovation, intégration, infrastructure). Présent dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Ukraine et Maroc) avec plus de 1700 passionnés, Smile contribue chaque année à plusieurs centaines de projets digitaux stratégiques pour les plus grands comptes français et européens sur la base de solutions et concepts les plus innovants.

Créé en 2013, implantée à Paris et Bordeaux, UX-Republic est l’expert français de la création d’expériences numériques centrées sur l’utilisateur, reconnu par les plus grands groupes. UX-Republic conseille et accompagne ses clients de l’analyse de leur situation jusqu’au prototypage et au test des concepts fonctionnels et créatifs.

Le rapprochement avec UX-Republic s’intègre dans le cadre du plan stratégique Open Arrow de Smile, qui vise notamment à développer l’offre de conseil du Groupe. Lancée en 2019, la division conseil de Smile propose aux clients en France et en Europe des solutions personnalisées afin de les accompagner dans leur transformation numérique.

De plus, UX-Republic sera amenée à profiter de la poursuite du développement de Smile à l’international où le groupe entend continuer à se développer avec le soutien de ses actionnaires.

Marc Palazon, CEO du groupe Smile déclare : « L’arrivée d’UX-Republic au sein de la famille Smile représente une vraie opportunité de renforcer mutuellement nos expertises et nos offres, en termes de conseil, d’usages et de technologies. Grâce aux compétences de cette pépite de la place parisienne, experte dans le domaine de l’UX et de l’UI, Smile ajoute une corde à son arc en devenant un acteur majeur de la création d’expérience digitale. Nous sommes impatients de pouvoir travailler avec l’ensemble des équipes de UX-Republic. »

Sébastien Berten et Yann Cadoret, fondateurs et dirigeants de UX-Republic ajoutent : « Du fait de sa complémentarité avec nos expertises, de son empreinte en France et à l’international et de sa dynamique de développement, le groupe Smile constitue le partenaire parfait pour UX-Republic. Tout au long de nos échanges, les équipes de Smile ont démontré leur compréhension de nos activités, de nos atouts et de notre potentiel. Ce rapprochement ouvre un nouveau chapitre qui promet d’être passionnant, tant pour nos clients que nos équipes. »

Stanislas de Tinguy, Partner chez Keensight Capital, conclut : « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Smile dans cette nouvelle étape de son développement dans le cadre du plan stratégique Open Arrow. Ce nouveau build-up contribue à renforcer le positionnement de Smile en tant que leader européen du numérique ouvert, avec des solutions à très forte valeur ajoutée. »