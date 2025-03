Le groupe Videlio, intégrateur international de solutions et services audiovisuels, ouvre son Experience Center, le plus grand lieu en France dédié à la démonstration des dernières innovations audiovisuelles et digitales, au service de la transformation des environnements de travail et des nouvelles expériences utilisateurs.

Un Experience Center pensé pour réinventer l’expérience utilisateur

Bien plus qu’un simple showroom technologique, le groupe Videlio a transformé 7 400 m² de son siège social à Gennevilliers (Le 141) en un lieu d’expériences, où chaque espace a été pensé pour inspirer, optimiser, enrichir et dessiner l’avenir des environnements de travail. Le Videlio Experience Center réunit 35 espaces et salles de réunions imaginés par Videlio, équipés des dernières innovations audiovisuelles et digitales, utilisés quotidiennement par les collaborateurs. Au sein de ces espaces, les visiteurs découvriront le savoir-faire unique de Videlio à travers l’intégration de solutions issues des partenaires technologiques du Groupe parmi lesquels : Barco, Cisco, Crestron, Cyviz, HP/Poly, Logitech, Microsoft, QSTech, QSYS, Samsung, Avid, Shure, Sony, Yealink…

Les visiteurs pourront également découvrir un hall d’accueil équipé d’un mur d’écrans géants immersifs et interactifs, un studio Dolby Atmos, un studio de production audiovisuelle avec ses régies, des solutions d’art numérique et génératif à travers le partenariat Videlio x Artpoint, mais aussi des espaces de convivialité tout équipés.

Enfin, les visiteurs pourront comprendre comment les espaces interagissent ensemble grâce aux solutions Smart Workplace : systèmes de réservation de salle, applications servicielles, bornes d’orientation, logiciels de supervision et de maintenance des équipements, technologies IoT et de Data Management etc.

Un lieu événementiel pour innover ensemble

Au-delà des solutions et des services présentés, le Videlio Experience Center se révèle comme un lieu de vie, d’échanges et d’expériences. Il accueillera régulièrement des événements, conférences et sessions de formation pour favoriser le partage de connaissances, l’acculturation aux nouveaux usages et l’émergence d’idées nouvelles.

Véritable catalyseur d’innovation, le Videlio Expérience Center a pour ambition de réunir les experts du secteur, clients et partenaires du groupe Videlio autour des technologies de demain, des enjeux liés aux environnements de travail, des usages collaboratifs et immersifs.

Une vidéo de présentation est disponible : https://youtu.be/pHyVQxcVcWg