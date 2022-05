Avant de rejoindre Almond Suisse, Vincent Colin a passé près de 16 ans au sein du groupe Atos à différentes postes. En 2013 il a été nommé Directeur pour la Suisse romande au sein du groupe Bull (Atos) et a également travaillé au sein d’Hitachi Vantara à Genève. Le nouveau cadre est titulaire d’un diplôme de troisième cycle à Neoma Business School, il est également diplômé de l’ESCE et dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la vente de conseils et de solutions IT.

Olivier Pantaleo, Dirigeant du Groupe se réjouit de pouvoir compter sur Vincent Colin pour la Suisse : « Avec une longue expérience dans le secteur de la cybersécurité, il est un atout pour positionner notre portefeuille de services et solutions en Suisse et pour répondre à la demande d’un secteur en pleine expansion. » Au travers de cette nomination, Almond indique vouloir accélérer sa dynamique de croissance en Suisse.

Un plan de recrutement a été lancé pour étoffer les équipes locales afin d’accompagner les entreprises privées et les entités publiques au travers de missions visant à anticiper, protéger, détecter et défendre contre les menaces cyber en conformité avec les exigences réglementaires. La société a emménagé dans ses nouveaux locaux, situés Route de la Galaise 11B, 1228 Plan les Ouates.