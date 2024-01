Unitel Technologies, un nouveau fournisseur de solutions d’hébergement de données informatiques logées au cœur de datacenters de nouvelle génération, nomme Vincent SEMERY à la Direction commerciale et partenaires France.

Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur une solide expérience managériale de plus de vingt ans au sein d’intégrateurs et d’ESN qui lui ont permis de développer une compréhension forte des enjeux stratégiques des Entreprises et Marchés Publics dans la mise en œuvre de leur transformation numérique. Vincent SEMERY est rattaché à la Direction générale, représentée par Jean-Christophe ALLAIRE.

Vincent SEMERY a notamment évolué chez Schneider Electric, Bouygues Telecom, Ares, Nextec Systems, Scala, et Jaguar Network (Free pro) en qualité de Directeur Commercial Sud. À cette occasion, il avait déjà travaillé en proximité avec Jean-Christophe ALLAIRE et Kevin POLIZZI entre 2016 et 2022.

Unitel Technologies propose une offre de bout en bout alliant les technologies cloud, la virtualisation des réseaux et l’intégration d’équipes expertes-conseils et services managés. Les infrastructures d’Unitel Technologies permettent la mise à disposition de ressources à très faible latence, garantes des usages de nouvelle génération comme l’IA, la 5G privée ou le Edge Computing.