L’éditeur Wats poursuit sa dynamique de développement et annonce une augmentation de plus de 15 % de son nombre de clients sur son dernier exercice. Cette solide performance positionne la société comme l’une des plus dynamiques de son secteur d’activité et comme l’un des éditeurs les plus innovants du marché.

Concrètement, Wats est une solution collaborative qui place les équipes au cœur de la transformation digitale. Wats propose un environnement de travail qui facilite le partage entre pairs, l’accès rapide à l’information, la capitalisation des savoirs et la valorisation des talents. Avec l’application Wats sur Microsoft Teams, chaque employé dispose d’un accès natif à tout son environnement de travail (Microsoft 365, métiers, externes) en un clic. La solution est utilisée sur les cinq continents et soutenue par Microsoft Azure dans chacune de ces régions. Axée sur les grands comptes dans son développement, Wats est déjà utilisée par des entreprises leaders de leur marché.

Ce solide positionnement explique la croissance qu’a réalisée la société sur son dernier exercice. En 2021, au-delà d’accroitre sa base client significativement, l’éditeur a également fortement investi pour faire évoluer sa solution. En effet, malgré la période de Covid, Wats n’a pas eu recours au chômage partiel et en a profité pour préparer la reprise. Au-delà de ces éléments, Wats a préparé l’internationalisation de son activité et tissé des alliances stratégiques avec des partenaires de premier plan à l’image de Saegus. Enfin, une refonte complète de sa plateforme de marque et une évolution de la structure opérationnelle ont été des projets clés qui ont été menés à bien.

Stéphane Ngo CEO chez Wats « Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle croissance de nos activités sur les douze derniers mois et d’avoir pu mener à bien notre transformation. Totalement indépendant, Wats peut s’appuyer sur une solution de nouvelle génération qui intègre et complète parfaitement les grandes plateformes du marché à l’image de Microsoft Teams. Notre ambition est désormais d’aller encore plus loin et de devenir un outil de référence à l’échelle internationale en matière de travail collaboratif et de partage des connaissances. Dans ce contexte, nous prévoyons d’annoncer sous peu notre implantation en Asie. »