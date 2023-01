Wats, éditeur de logiciels spécialisés dans le partage de connaissances, annonce une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires de + 60% sur son dernier exercice.

Wats est une solution collaborative qui place les équipes au cœur de la transformation digitale. Wats propose un environnement de travail qui facilite le partage entre pairs, l’accès rapide à l’information, la capitalisation des savoirs et la valorisation des talents. Avec l’application Wats sur Microsoft Teams, chaque employé dispose d’un accès natif à tout son environnement de travail (Microsoft 365, métiers, externes) en un clic. La solution est utilisée sur les cinq continents et soutenue par Microsoft Azure dans chacune de ces régions. Axée sur les grands comptes dans son développement, Wats est déjà utilisée par des entreprises leaders de leur marché. À ce jour, l’éditeur réunit 11 collaborateurs répartis sur deux pays et travaille pour plus de 30 clients ETI et grands comptes français et internationaux.

Cela a permis à Wats de se distinguer et de connaitre une forte croissance portée par son application historique disponible sur la marketplace Teams. Ainsi, ce sont 8 nouveaux clients qui ont fait confiance à Wats pour mettre en place leurs projets et travailler plus efficacement. En 2023, l’éditeur ambitionne déjà de réaliser une forte croissance notamment au regard des carnets de commandes existants et du lancement d’une nouvelle application qui lui permettra d’accroitre sa proposition de valeur et d’accompagner au mieux ses clients dans leurs nouvelles attentes en matière de travail collaboratif.

De nombreuses ressources ont été mobilisées cette année au niveau technique et commercial pour permettre à l’entreprise de lancer sa nouvelle stratégie de croissance. Dans ce contexte, Wats est d’ores et déjà en train de travailler sur des projets qui concernent plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs finaux.

Stéphane NGO et Olivier JOURDRAN , CEO et DG chez Wats « Le développement croissant de nos activités récompense l’investissement de nos équipes qui ont su concevoir et commercialiser une offre collaborative innovante et parfaitement adaptée aux nouveaux usages souhaités par les entreprises. Notre proximité avec Microsoft et notre référencement sur leur Marketplace est un formidable accélérateur. Nous allons continuer d’investir fortement autour de Microsoft pour permettre aux utilisateurs de ces environnements de bénéficier de nouvelles possibilités orientées travail collaboratif. »