Worldline a annoncé le lancement d’une nouvelle solution de paiement unifié qui permet aux consommateurs européens de payer la recharge d’un véhicule électrique (VE) de façon simple et entièrement sécurisée.

L’utilisation des véhicules électriques est en plein essor à travers l’Europe. En 2020, 21,5% des immatriculations de véhicules neufs en France concernaient des véhicules rechargeables, les ventes ayant triplé pour cette période. Au Royaume Uni, le pays compte aujourd’hui plus de 455.000 véhicules rechargeables tandis que l’Allemagne a enregistré 20.000 voitures électriques au court du seul mois de février de cette année. Le nombre d’immatriculations de véhicules électriques dépasse aujourd’hui celui des véhicules diesel et une hausse de 71% des achats est prévue pour l’année 2021. La flotte européenne de véhicules électriques devrait ainsi passer de 2,3 millions en 2020 à plus de 34 millions d’ici 2030. Pour accompagner cet essor, plus de 3 millions de bornes de rechargement publiques sont attendues d’ici 2030.

Le développement du réseau des bornes de rechargement de VE présente un réel challenge pour le paiement. Les bornes étant situées en extérieur et non surveillées, il faut tout d’abord empêcher le risque lié au non-paiement. Pour garantir leur utilisation par des conducteurs de tous pays, elles doivent également accepter le plus grand nombre de devises, ainsi qu’une large variété de méthodes de paiement. Le marché a besoin d’une offre complète avec des capacités omnicanales, permettant de gérer aussi bien les paiements via une application mobile que les paiements avec insertion carte et saisie du code PIN ou le sans-contact. Quelle que soit la méthode de paiement choisie, elle sera préautorisée et pourra se faire dans plusieurs devises.

La solution WL Easy EV de Worldline, répond aussi bien aux besoins des grandes infrastructures qu’à ceux des petits acteurs pour le rechargement des véhicules électriques tout en s’adaptant aux modèles économiques en place et à la zone géographique. Selon les besoins, WL Easy EV peut s’appuyer sur quatre terminaux de paiement différents et sur une solution d’acquisition simplifiée permettant de couvrir l’Europe. La solution sera déployée pour les opérateurs des différentes infrastructures, les exploitants des bornes de rechargement, les fournisseurs de mobilité électriques mais également les fabricants de bornes de rechargement à travers tout le continent pour accompagner la croissance de leurs activités.

Compte tenu de la croissance exponentielle du nombre de véhicules rechargeables, mais aussi des nouvelles méthodes de paiement, la solution WL Easy EV va non seulement avoir un impact sur le marché de la recharge des véhicules électriques mais va aussi faire partie du quotidien de millions de personnes à travers l’Europe.

Radu-Vasile Pop, Global Head of Self-Service Verticals, Parking & EV-Charging chez Worldline, déclare : « Alors que le monde cherche à réduire les émissions de gaz des véhicules, notre objectif est de relever les défis et enjeux liés au paiement et à l’expérience client pour la recharge des véhicules électriques en Europe. Pour ce faire, nous proposons une expérience client simple, fluide et sécurisée, associée à une infrastructure de paiement robuste, rapide et flexible, aussi bien pour les opérateurs que pour les consommateurs. Notre solution WL Easy EV combine le meilleur de nos expertises sur les paiements en libre-service et via une application mobile pour véritablement électriser les déplacements. »

Pour en savoir plus à propos de cette solution unique proposée par Worldline : https://fr.worldline.com/easy-ev