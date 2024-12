Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, annonce le déploiement de la version 1.6 de MSSanté sur sa plateforme MSSPRO et son installation prochaine auprès de l’ensemble de ses clients d’ici mi-janvier 2025.

En qualité d’opérateur de messagerie électronique, Wraptor se doit de prendre en compte l’ensemble des évolutions réglementaires et de les intégrer dans sa plateforme. C’est dans ce contexte que les opérateurs MSSanté devront être conformes à la version 1.6 de MSSanté à compter du 19 janvier 2025.

Concrètement, cette nouvelle version inclut les nouveautés suivantes (source : https://mailiz.mssante.fr/is/doc-technique ) :

L’introduction de la possibilité d’ouvrir des BAL ORG pour des cabinets libéraux (structures sans Finess), appelées BAL CAB,

La définition des principes d’accès par délégation aux BAL,

Des précisions concernant les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion et l’utilisation des BAL MSSanté,

L’ajout d’une doctrine concernant le type de Finess à utiliser pour déclarer les BAL dans l’annuaire santé,

L’évolution de la méthode d’autoconfiguration liée à l’API LPS.

À travers cette annonce, Wraptor démontre sa capacité à se positionner comme un partenaire de premier plan pour accompagner ses clients opérateurs dans la mise en place d’une MSSanté performante, sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Devenir opérateur de messageries de santé est un processus complexe qui implique des investissements importants et la mise en œuvre de nombreuses évolutions en continu pour se conformer au référentiel. En s’appuyant sur notre expertise, notre technologie et nos agréments, nos clients peuvent rapidement se positionner en opérateurs de messagerie sans effort et délivrer aux professionnels de santé des services de messagerie sécurisés pour échanger des informations en toute confidentialité et en respectant la législation. »