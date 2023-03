Yealink, le principal fournisseur mondial d’UC&C, annonce la compatibilité des casques WH6x avec la plateforme UC d’Enreach permettant aux fournisseurs de services de proposer aux entreprises des solutions de communication unifiées, professionnelles et innovantes.

Les casques sans fil Yealink WH6 DECT sont des casques de nouvelle génération, combinant un design très compact avec des performances de communication vocale de premier plan. Ils sont dédiés à tous les utilisateurs d’espaces privés ou de coworking. En plus d’offrir aux utilisateurs une expérience de communication vocale immersive, la station de travail UC multifonctionnel WH66 apporte également des fonctionnalités améliorées qui aident les utilisateurs à redéfinir leur espace de travail, à améliorer leur productivité et à gagner en flexibilité.

« Nous sommes très heureux de recevoir la validation de la compatibilité de nos casques WH6x avec la plateforme UC d’Enreach », a déclaré Jeff Zhang, directeur des ventes pour la région EMEA (France, Europe de l’Est et du Nord). « Grâce à l’interopérabilité des casques et des téléphones IP (séries T3/T4/T5) avec la plateforme d’Enreach, les fournisseurs de services peuvent fournir une solution compétitive et à valeur ajoutée ainsi que les meilleurs services de communication unifiée à leurs clients professionnels. »

Casques sans fil DECT série WH6 : vers une redéfinition de l’espace de travail

La plateforme de communications unifiées d’Enreach Mobile-First et en marque blanche, est fournie aux entreprises par l’intermédiaire de fournisseurs de services et d’intégrateurs. Elle comprend des services à valeur ajoutée tels que FMC, la collaboration vidéo, la messagerie, la fonctionnalité de centres d’appels entrants/sortants, les robots conversationnels, l’intégration de manière transparente avec des applications tierces telles que Microsoft Teams ou les systèmes CRM et ERP.

« La technologie Enreach est certifiée avec une large gamme d’appareils Yealink pour permettre aux clients PME de travailler comme ils le souhaitent. Nous sommes ravis d’avoir ajouté les casques Yealink à notre liste d’appareils compatibles, car ils offrent une plus grande flexibilité de travail à plus d’un million d’utilisateurs, desservis par plus de 100 fournisseurs de services dans le monde », a déclaré Bertrand Pourcelot, CEO d’Enreach for Service Providers.