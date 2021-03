Dans son nouveau rapport annuel, le cabinet d’analyses CB Insights met en lumière 12 tendances technologiques que les entreprises, leurs DSI et leurs innovateurs doivent surveiller dans les mois à venir.

Chaque année, le cabinet d’analyses CB Insights évalue les nouvelles tendances technologiques qui influenceront les projets d’entreprises dans les mois à venir. Ce nouveau rapport 2021 est évidemment très influencé par l’année pandémique écoulée et son impact à la fois sur l’organisation du travail, sur la recherche scientifique et médicale, sur le secteur de la santé, et sur les besoins des entreprises de renforcer la cybersécurité de leurs actifs numériques.

Réalistes, les analystes de CB Insights rappellent qu’ « en 2021, beaucoup de choses dépendront du rythme de la vaccination et de la vitesse à laquelle nous parviendrons à sortir de la pandémie. Mais 2021 sera probablement une année de redéfinition des objectifs technologiques, car les leçons apprises à la volée éclairent une adoption plus réfléchie de certaines tendances technologiques. »

Voici les 12 technologies à même de remodeler les projets à venir des entreprises et influencer l’organisation du travail et de la vie privée…

1/ L’ère du CPO (Chief Prepper Officer)

Comment préparer l’entreprise à un monde d’incertitude ? C’est tout le défi qui attend l’entreprise post-COVID. Et c’est le rôle qui incombera au « Chief Prepper Officer » (Directeur de la préparation) dont la fonction réside à rendre l’entreprise plus résiliente en anticipant les scénarios de crise : changement de climat radical, risques écologiques, cyberattaques contre les infrastructures clés de l’entreprise ou de ses fournisseurs d’énergie, etc. Le CPO repense les chaînes d’approvisionnement, imagine les conséquences de décisions politiques souveraines, devance les crises géopolitiques … Il peut s’aider d’analyses boostées à l’IA pour imaginer les conséquences des multiples scénarios catastrophes envisageables…

2/ La bombe à retardement quantique

« À mesure qu’émergent de puissants ordinateurs quantiques, les entreprises vont devoir sécuriser leurs données plus rapidement que ces ordinateurs ne pourront les déchiffrer » expliquent les analystes de CB Insights.

Le chiffrement post-quantique, capable de résister aux algorithmes quantiques de cassage des clés de chiffrement (tel que l’algorithme de Shor), est déjà une réalité explorée par des startups (Isara, PQShield, SmartQuantum, IDQuantum, MagiQTech, CryptoNext, …). Pour les entreprises, ce nouveau chiffrement doit devenir une priorité.

3/ Simuler l’empathie

L’intelligence est aussi émotionnelle… Et l’Intelligence Artificielle va rapidement devoir apprendre à interpréter, s’adapter et répondre aux émotions humaines. L’ « emotion AI » (IA émotionnelle) gagne du terrain et les entreprises vont devoir s’y intéresser pour non seulement mieux analyser automatiquement les émotions de leurs clients mais mettre en œuvre une informatique qui comprend, se rapporte, découle, se configure en fonction voire même influence délibérément les émotions humaines.

Des startups comme Affectiva, Behavioral Signals, Cogito, Datakalab, Cognitive Matchbox, Natural Talk détectent les émotions humaines exprimées sur les visages ou dans la voix. Des startups comme Emoshape développent des EPU (Emotion Processing Unit), des processeurs dédiés à la détection des émotions humaines. Ces technologies seront indispensables aux IA des Bots, des Cobots, des voitures autonomes, des robots amenés à interagir avec les humains, etc. L’interprétation des émotions humaines et l’intégration de ces émotions dans les raisonnements IA sont des sujets exploratoires qui seront en vogue dans les mois et années à venir.

4/ Les médicaments psychédéliques…

Bientôt l’ère des Hippies numériques ? Selon CB Insights, « la soi-disant ‘renaissance psychédélique’ prend de l’ampleur aux États-Unis, alors que les régulateurs, les investisseurs et le public adoptent de plus en plus des médicaments ‘psychédéliques’ comme un outil de traitement prometteur pour les patients qui n’ont pas eu de succès avec les médicaments traditionnels. En 2021, les entreprises technologiques et les acteurs pharmaceutiques profiteront du changement de l’opinion publique vis-à-vis de ces drogues médicinales et se concentreront sur la mise sur le marché de ces médicaments. »

De fait, des startups comme ATAI Life Sciences ou Mind Cure Health ont introduit des thérapeutiques numériques centrées autour des médicaments psychédéliques. D’autres, comme Cybin, Revive Therapeutics ou PharmaTher utilisent l’IA pour découvrir de nouvelles substances psychédéliques à vocation médicale.

5/ La montée de l’exclusivité

« Les réseaux sociaux exclusifs sont le futur des médias sociaux » prédisent les analystes de CB Insights. L’expérience n’est pas nouvelle. Des communautés Tech comme Ello ou Flared ont échoué par le passé mais l’exclusivité semble faire son comeback avec des applications comme Clubhouse.

Le monde se polarise. Les gens ne veulent plus communiquer qu’avec leurs pairs. « Les entrepreneurs pourraient tout utiliser, des jetons cryptographiques aux techniques d’abonnement pour créer des entreprises communautaires qui déploient des algorithmes et des technologies de marketing afin de contrôler les entrants. L’idée est désormais moins d’amener les gens à adhérer que de les empêcher d’entrer » explique CB Insights.

Dans la mouvance de ClubHouse, le monde numérique a vu naître des applications comme Rich Kids (une application de partages de photos dédiée aux gosses de riches avec un abonnement mensuel de 1.070 dollars), The Marque (pour contrôler son image publique à raison de 1363 dollars par an) ou encore The League (un réseau de rencontres sur invitation uniquement) ou Raya (un Tinder pour célébrités).

6/ La Société-as-a-Service

De Elon Musk qui veut créer une nouvelle société humaine sur Mars à Marc Lors qui veut construire une ville basée sur « un nouveau modèle de société combinant la diversité culturelle de News York à l’ambiance innovante de Tokyo et la responsabilité écologique de la Suède », l’urbanisme à la sauce Tech veut offrir de nouvelles alternatives de vie en société.

7/ Les centres commerciaux « Metaverses »

« Les espaces virtuels partagés redéfiniront la façon dont nous achetons et interagissons avec les personnes et les entreprises » explique CB Insights. Réalité virtuelle, casques holographiques, et autres technologies permettent désormais de créer des mondes virtuels interactifs qui permettent des interactions entre les personnes comme si elles étaient dans un univers physique. C’est tout le propos de la nouvelle plateforme Microsoft Mesh notamment.

Inspirées par des jeux comme Minecraft ou Roblox, CB Insights s’attend à voir les entreprises s’accaparer les espaces virtuels communautaires pour vendre et créer des centres commerciaux totalement virtuels.

8/ Des cryptomonnaies en récompense…

CB Insights entrevoit un nouvel usage et un nouvel avenir aux cryptomonnaies : « Les crypto-récompenses vont refaçonner la façon dont les marques et les programmes de fidélité proposent des remises et des gains monétaires ».

Des startups comme Qiibee, Lolli ou Bakkt surfent déjà sur cette nouvelle tendance.

9/ Réimaginer les espaces physiques

Avec le télétravail, les gestes barrières de la crise sanitaire et la crise économique qui s’annonce, CB Insight s’attend non seulement à ce que les entreprises réimaginent les espaces au cœur de l’entreprise mais également que l’agencement des villes soit impacté et que les centres commerciaux doivent aussi repensés leurs espaces.

Et cela pourrait créer de nouvelles opportunités de Business notamment pour les commerçants et les restaurants qui sauront se réinventer et innover.

10/ L’ « hotélisation » du bureau

Dans la lignée de la tendance précédente, le retour « au bureau » s’accompagnera d’espaces moins peuplés et personnels, avec une esthétique qui s’éloignera du modèle collaboratif du campus selon CB Insights.

Les entreprises vont devoir repenser leurs locaux pour une main-d’œuvre plus flexible et moins physiquement présente mais aussi travailler à la sécurité des espaces pour une meilleure distanciation sociale et l’intégration d’équipements de purification de l’air. Les technologies de « Self Cleaning » et de désinfection vont se multiplier dans les mois à venir avec de nombreuses innovations.

On voit surgir des startups qui réimaginent « le travail en tant que lieu » et aident les entreprises à repenser l’usage des bureaux à l’instar de Skedda, Meetio, Robin, Teem, etc.

Le lieu de travail doit d’abord devenir un lieu de services aux collaborateurs.

11/ Le Bien-être ambiant

L’idée d’intégrer les technologies qui favorisent le bien-être dans les environnements fréquentés par les consommateurs n’est pas nouvelle. Mais elle ne peut que s’intensifier après plus d’un an de pandémie. Le bien-être sera un thème central à la redéfinition des espaces publics. Et les technologies pour transformer les maisons, les espaces personnels et publics, en « spa » de détente et de relaxation vont se multiplier.

12/ L’hôpital à la maison

« Pour combler les lacunes en télésanté, il faut s’attendre à une explosion des services de santé à domicile, des appels à domicile à la surveillance à distance des patients en passant par les tests de laboratoire à domicile » anticipent les analystes de CB Insights.

Délivrer à la maison des services de santé jusqu’ici réservés aux hôpitaux devient un impératif. C’est une chance pour les campagnes et pour réhabiliter les territoires ruraux. C’est essentiel pour désengorger les Urgences dans les hôpitaux. Nouveaux capteurs, nouvelles technologies médicales, télémédecine, tout concorde pour faciliter et fluidifier une médecine pratiquée à domicile et à distance.

