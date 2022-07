Le disque dur fait de la résistance, jouant sur son dernier atout, le stockage capacitif. WD lance sa nouvelle gamme de disques 3,5’’ d’une capacité de 22 To

En 2021, l’humanité a créé et répliqué environ 64 zettaoctets de données, soit environ 64 millions de Pétaoctets. Et une telle volumétrie justifie à elle seule de continuer à produire des disques durs qui restent plus avantageux que le SSD sur les très fortes volumétries de stockage.

Western Digital continue ainsi d’investir dans les technologies des HDD. Le fabricant a ainsi commencé à livrer sont Ultrastar de 26 To aux hyperscalers cloud. Et le constructeur compte bien populariser son nouveau format de disque 22 To.

Ainsi, WD annonce avoir commencé à livrer le marché avec 3 nouveaux disques HDD de 22 To en gamme WD Gold (destinée au serveurs), WD Red Pro (destinée au NAS à haute utilisation) et WD Purple Pro. (pour l’enregistrement et stockage de flux vidéos).

Chacun de ces trois disques 22 To affiche un format 3,5 pouces classique, une interface SATA 6GBps, et une vitesse de rotation de 7200 RPM. Les prix démarrent à 600 dollars.

Ces trois disques utilisent la même technologie de fabrication s’appuyant sur 10 plateaux ePMR (energy assisted perpendicular magnetic recording) de 2,2 To chacun dans un milieu rempli d’helium

La sortie de ces disques n’est qu’une étape de plus dans la quête que s’est fixée Western Digital d’offrir des HDD de 50 To avant la fin de la décennie.