Fini le confinement, vive la reprise avec InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passent en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Comme chaque lundi, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous propose de retrouver les principales annonces de la semaine, les conseils de l’ANSSI pour sécuriser Active Directory, NetApp qui continue ses emplettes, Pega qui annonce une plateforme pour unifier le management des process, une startup australienne qui veut virtualiser vos réseaux en mode As A Service. et surtout l’Europe qui se regroupe pour offrir une infrastructure de données homogènes GAIA-X.

Bonne visualisation !

En Bref :

01:00 L’ANSSI rappelle les points de contrôle sur Active Directory

03:29 Pega Process Fabric, une plateforme pour les unifier toutes…

05:50 Megaport lance son offre de réseau as a service en France

07:58 Les multiples visages du Edge Computing…

10:15 NetApp acquiert la start-up Spot

Le dossier de la semaine

11:43 GAIA-X, l’Europe fait un premier pas vers une infrastructure de données

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

17:39 Distanciation sociale : un outil Google vous permet de voir un écart de deux mètres grâce à la réalité augmenté