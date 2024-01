L’éditeur Altospam annonce l’ouverture d’une nouvelle agence sur Toulouse pour développer sa présence sur la région et renforcer ses équipes. Ce faisant, l’éditeur peut aujourd’hui s’appuyer sur deux agences régionales (Bordeaux, son siège social, et Toulouse).

Altospam protège les entreprises, les services publics et les associations contre les cyberattaques telles que le phishing, le spear phishing, les malwares, les ransomwares, les virus, les spams, etc. La solution Altospam intègre 16 technologies antispam, 6 antivirus avec une combinaison judicieuse de techniques innovantes et 4 technologies anti zéro day de détection des menaces connues et inconnues dès le premier email.

Fort d’une expérience de 20 ans sur Toulouse, Altospam se donne comme objectif de recruter de nouveaux experts, de renforcer son équipe technique, mais aussi de développer ses parts de marché à l’échelle régionale. En effet, la région Occitanie est particulièrement dynamique et permet à l’entreprise d’accéder à de nouvelles opportunités. Pour rappel, Altospam bénéficiait déjà d’une solide implantation sur Toulouse avant le déménagement de son siège social sur Bordeaux.

« L’implantation d’une agence sur Toulouse est un projet particulièrement stimulant qui nous permet de consolider notre présence territoriale en Occitanie, » explique Stéphane MANHES, Président d’Altospam. « Nous avons un plan de développement ambitieux sur la région qui regroupe autant de grands comptes que de petits acteurs innovants. De plus, cette ouverture nous permettra de densifier notre équipe technique en charge de faire évoluer notre plateforme. »

