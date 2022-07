Décidément, Atera fait en ce moment le forcing sur la sécurité des réseaux et appareils connectés. L’éditeur complète sa plateforme d’administration et support à distance (RMM) de fonctions de cybersécurités et multiplie les partenaires dans le domaine. Atera annonce ainsi un nouveau partenariat avec Malwarebytes.

Dans un monde de travail hybride, la cybersécurité est une des missions clés du support utilisateur et de la supervision des systèmes IT. Atera l’a bien compris et a entamé depuis quelques mois un virage notable pour enrichir les fonctionnalités cybersécurité de sa plateforme d’administration à distance.

Ces 6 derniers mois, la plateforme a notamment intégré de puissantes fonctionnalités de découverte de réseau (pour répertorier automatiquement tout équipement connecté), de Patch Management et de détection/alerte de vulnérabilités.

Mais l’éditeur profite aussi de l’aspect « plateforme ouverte » de sa solution pour signer des partenariats permettant d’enrichir les fonctionnalités cyber par des compétences tierces tout en ne conservant qu’une seule et même console d’administration.

Ainsi, après avoir annoncé en mai dernier trois fortes intégrations avec les outils de cybersécurité de Axcient, Emsisoft et Ironscales, Atera annonce cette semaine l’intégration des boucliers de Malwarebytes à sa plateforme. Cette intégration enrichit la solution de nouvelles capacités de réponse approfondie aux incidents tout en simplifiant le déploiement de protections « next gen » sur les endpoints.

Cette intégration au cœur de la plateforme permet aux fournisseurs de services de disposer d’une seule console d’administration à distance, multi-locataire, pour tout piloter y compris le déploiement, la gestion et la facturation des boucliers Malwarebytes sur plusieurs sites. L’éditeur rappelle au passage que Malwarebytes effectue plus de 225 millions d’analyses par mois et détecte ou bloque plus de 95 millions de menaces chaque jour.

