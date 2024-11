L’assistant propose désormais de s’exprimer dans le style de votre choix et peut apprendre ce qu’est votre propre style à partir de vos documents.

Plus le temps passe, plus l’assistant Claude AI se révèle un terrible concurrent pour ChatGPT Plus. Anthropic ne cesse d’y insuffler de nouvelles capacités et de nouvelles fonctionnalités pour rendre son IA toujours un peu plus capable de servir vos besoins.

Ceux qui maîtrisent déjà l’outil savent à quel point on peut aisément influer sur le style des écrits générés par cette IA. Il suffit de préciser dans le « prompt », le style et la tonalité recherchée. Les rendus sont alors très différents que l’on choisisse un style « dynamique », « familier », « professionnel » ou « marketing ».

Le problème c’est qu’il devient vite pesant à l’usage de systématiquement préciser dans nos prompts le style ou la tonalité à employer.

C’est pourquoi Anthropic a enrichi sa fenêtre de discussion d’un nouveau menu qui permet de sélectionner le style de son choix. Par défaut, quatre styles sont proposés : Normal, Concis, Explicatif, Formel.

Mais tout l’intérêt de ce menu et de cette fonctionnalité est qu’elle est personnalisable ! Il suffit pour cela de cliquer sur « Create & Edit Styles ». Ce bouton mène à une liste qui permet de réordonner les styles mais surtout d’en créer un nouveau en cliquant sur « Create Custom Styles ».

Vous pouvez alors soit définir le nouveau style personnalisé à l’aide d’un Prompt qui sera automatiquement appliqué, soit – bien plus pratique – demander à l’IA « d’apprendre votre style » en lui envoyant une série de documents types qu’elle analysera pour comprendre les subtilités de votre style.

La fonction est assez spectaculaire et pertinente. Elle est surtout très simple d’utilisation. Et elle s’avère totalement indispensable au quotidien !

Pour en savoir plus : Tailor Claude’s responses to your personal style \ Anthropic

À lire également :