L’Union européenne intensifie ses exigences en matière d’ESG, obligeant les entreprises à se doter d’outils performants pour garantir une gestion transparente et conforme des données. Découvrez pourquoi les « plateformes ESG » deviennent incontournables et ce qu’elles apportent pour permettre aux entreprises d’être pro-actives sur ces sujets…

Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis en raison de la prise de conscience croissante des législateurs, des investisseurs, des consommateurs et de l’importance qu’ils accordent aux questions liées à l’ESG. Une récente étude menée par Accenture met en lumière cette tendance : en France, 97 % des directeurs financiers considèrent que l’ESG sera au cœur de leurs préoccupations dans les cinq prochaines années.

Les entreprises à l’échelle européenne sont confrontées à un double défi : la pression du temps, et celui de déterminer la manière la plus efficace pour gérer les risques et les opportunités liés à l’ESG. Au-delà de la simple conformité, intégrer l’ESG à leur stratégie globale permet aux entreprises de prendre des décisions plus durables et d’assurer la durabilité de leur modèle économique.

ESG : l’Union Européenne fait monter la pression sur les entreprises

Au niveau de l’Union européenne, de nombreuses réglementations, CSRD, EUDR, CSDDD, ont été émises dans le cadre du Green Deal. Les entreprises sont soumises à une pression croissante pour répondre aux exigences en matière de durabilité, de respect des normes environnementales et des droits de l’homme sous peine de sanctions financières et réputationnelles.

Pour les organisations, l’une des questions clés au cœur de leur transformation est celle des données. Pour les entreprises qui souhaitent évoluer vers des modèles économiques plus durables et transparents à tous les niveaux, collecter, traiter et stocker les données les plus pertinentes concernant leur activité est un véritable casse-tête. Ce défi des données est central pour se conformer aux différentes réglementations et développer les processus internes. Cette transformation nécessitera d’investir dans des solutions et des outils dédiés permettant aux entreprises d’avoir une vision claire de leurs performances et des axes d’amélioration pour répondre au double enjeu de la stabilité financière et de la durabilité. Une plateforme ESG offre une solution holistique pour le suivi et la gestion des risques. Compte tenu de l’importance croissante des facteurs de durabilité dans la prise de décision en matière d’investissement, ce type de plateforme fournit un système centralisé de collecte, d’analyse et de reporting des données ESG d’une manière structurée et uniformisée. Mais comment cela fonctionne-t-il et quels sont les objectifs qu’une entreprise peut espérer atteindre grâce à cet investissement ?

Les plateformes ESG : une mise en œuvre automatisée et alimentée par l’IA

L’évolution permanente de la société se reflète sur les entreprises qui ont dû ces dernières années revoir leur modèle opérationnel, prendre en compte de nouveaux risques comme ceux liés à la cybersécurité, et désormais se conformer aux réglementations ESG. L’intégration d’une plateforme destinée à la mise en place des politiques ESG a pour but d’automatiser le processus de collecte des données, pour permettre aux entreprises de réduire le temps et les ressources nécessaires à la collecte et à l’analyse manuelle de la donnée. En fournissant des alertes et des outils de suivi en temps réel, ces plateformes permettent de suivre les sujets liés à l’ESG et de prendre les mesures nécessaires pour atténuer leurs impacts négatifs potentiels. En utilisant une plateforme ESG, les entreprises peuvent concrétiser leur engagement en matière de durabilité et de transparence tout en améliorant leur capacité à gérer les risques et à maximiser les retours sur investissement grâce à des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle.

Prenons l’exemple du règlement de l’UE sur la déforestation (EUDR). Selon ce règlement, les entreprises doivent prouver que leurs produits ne contribuent pas à la déforestation. Pour ce faire, elles doivent procéder à des analyses de risque permanentes et fournir une documentation détaillée. Une plateforme dédiée et intégrée au système d’une entreprise permet de prouver l’origine non déforestée de matières premières telles que le bois, le caoutchouc, le cacao, le café ou l’huile de palme. En outre, les données satellitaires sont automatiquement évaluées et des analyses de risque sont effectuées par région et par matière première.

Une plateforme ESG holistique présente des avantages considérables, notamment le stockage de données réutilisables pour faciliter les futurs efforts de reporting, l’amélioration de l’efficacité de la gestion des données et la centralisation des informations pertinentes. Ce système permet une conformité réglementaire sans effort en organisant toutes les données requises en un seul endroit et facilite la collaboration grâce à un cadre multi-clients. En outre, les fournisseurs peuvent télécharger leurs données en une seule fois et les partager avec différents clients, ce qui simplifie les flux de travail et réduit les redondances.

La transformation numérique se poursuit, et cette fois-ci, elle entraîne l’ESG avec elle. Alors que les entreprises adaptent leurs stratégies ESG pour répondre aux obligations croissantes de reporting, il est essentiel de disposer d’une solution spécialement conçue pour traduire les données et les actions en informations stratégiques et pour offrir la transparence nécessaire à la conformité avec les réglementations ESG. Enfin, une plateforme ESG, grâce à l’analyse des données collectées de manière holistique, garantit la durabilité de la chaîne d’approvisionnement et aide les entreprises à adapter leurs modèles économiques aux défis futurs et à atteindre une plus grande efficacité dans leurs opérations quotidiennes.

Par Vincent Canu, Country Manager, osapiens France

