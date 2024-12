Grâce à la solution IBM Apptio Cloudability, NRECA a non seulement migré un tiers de ses applications vers Amazon Web Services (AWS), mais a également atteint une réduction impressionnante de 30 % de ses coûts d’infrastructure. Cette transition leur a permis d’identifier précisément les coûts liés à chaque application et de démontrer les avantages économiques de la migration au cloud, tout en améliorant la continuité des activités et la résilience des systèmes.

Avec IBM Apptio Cloudability, NRECA ne s’est pas contentée de réaliser des économies : elle a transformé sa manière de travailler, en impliquant les équipes de développement dans la maîtrise des coûts et en réinvestissant les économies réalisées dans des services innovants pour mieux servir ses membres. Découvrez comment cette approche stratégique et mesurable a permis de positionner NRECA comme un acteur exemplaire dans l’optimisation de ses solutions cloud.

