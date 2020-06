Comme chaque lundi retrouvez le plateau d’InfoNewshebdo avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui vous propose de retrouver les principales annonces de la semaine : Le stockage scale-out de Dell EMC en voie d’unification, Palo Alto Networks qui dévoile un NGFW alimenté et optimisé par le Machine Learning, Atos, le CSC et IQM commercialisent les technologies quantiques européennes, le boom du VAAS qui profite à Zoom, IBM qui rachète Spanugo pour mieux sécuriser son cloud… avant Peut-être Cloudera.. et enfin un rapport de McKinsey sur « The future of work » en Europe.

Bonne visualisation !

En Bref :

00:42 Le stockage scale-out de Dell EMC en voie d’unification

03:39 Palo Alto Networks dévoile un NGFW alimenté et optimisé par le Machine Learning

05:43 Atos, le CSC et IQM commercialisent les technologies quantiques européennes

09:22 Le boom du VAAS profite à Zoom

12:28 IBM rachète Spanugo pour mieux sécuriser son cloud… Peut-être Cloudera ?

Le dossier de la semaine

14:46 « The future of work » en Europe selon McKinsey

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

21:20 Apple, Zoom des valorisations boursières délirantes ?