Selon le rapport « State of DevOps 2021 » de Puppet, 58 % des entreprises indiquent que de multiples transferts entre équipes sont nécessaires avant tout déploiement de produits. Ainsi, les organisations dont les processus de développement applicatifs et d’exploitation des systèmes (DevOps) sont fragmentés, ne parviennent pas à tirer le plein parti des principes DevOps à grande échelle. Une collaboration fluidifiée doit être au cœur de toute approche DevOps.

Le DevOps consiste à stimuler des innovations et des changements rapides grâce à un cycle d’analyse, de conception, de test et de déploiement qui peut être répété. Toutefois, dans les grandes entreprises dont les applications et les services s’étendent du mainframe au cloud, cette approche peut aboutir à des résultats incertains, en raison de nombreuses dépendances entre les outils et environnements. Elle conduit également à une adoption fragmentaire ou incomplète. Or, pour encourager la croissance et l’innovation, il est nécessaire d’intégrer le DevOps dans l’ensemble de l’entreprise, laquelle peut alors déployer de nouveaux processus, systèmes et applications plus rapidement et efficacement.

La collaboration au cœur du DevOps

La combinaison des processus de développement et d’exploitation ne se résume pas à la formule « build IT and run IT », car sa mise en œuvre doit se faire alors que des dizaines d’équipes hétérogènes gèrent et exécutent leurs déploiements à des rythmes différents et selon des processus qui leur sont propres. Une approche DevOps bénéfique à l’entreprise repose sur la capacité des différentes équipes à communiquer entre elles et partager leurs données. Trop souvent, les déploiements technologiques ne sont pas coordonnés, les équipes ne communiquant pas correctement entre elles ; le travail en silos reste encore une réalité, chacun prenant en charge une pile technologique distincte, ce qui peut conduire à des décalages d’informations, des données incomplètes ou des erreurs humaines liées à la collecte manuelle.

En revanche, les transformations DevOps réussies brisent ces distinctions en utilisant des outils communs aux différentes équipes et grâce à une centralisation des données. La collaboration avec les différentes équipes concernées (équipes de sécurité, d’exploitation et de gestion des services) sur la technologie développée ou l’élaboration d’une norme de données unique, permet de mieux répondre aux besoins des utilisateurs finaux et de raccourcir les délais.

Un processus progressif et évolutif grâce à l’IA

De plus, la gestion du changement est la seule constante dans le DevOps. Dans le cadre d’une récente enquête menée par Hanover Research sur l’intégration de la gestion des opérations et des services (ITSM), les principales difficultés rencontrées dans la gestion de ces pratiques portaient sur un manque de connaissance des procédures de gestion des changements (41 %), une infrastructure insuffisante pour la surveillance des terminaux (39 %) et des informations incomplètes pour prendre des décisions éclairées en matière d’ITSM (38 %).

Cependant, il est possible de surpasser ces difficultés et d’accroître la fiabilité d’un système complexe à plusieurs dimensions, en apportant des changements progressifs continus et ciblés. Grâce à ce processus évolutif, les équipes peuvent optimiser le déploiement et assurer la disponibilité des services en utilisant des outils qui cartographient automatiquement les dépendances des applications et de l’infrastructure ; elles peuvent aussi recourir à des processus pilotés par l’Intelligence Artificielle (IA) qui automatisent les tests. Ce dernier aspect est particulièrement important, puisque 62 % des développeurs affirment que la possibilité d’automatiser les tests augmentera de 23 % la qualité des applications de leur entreprise.

L’utilisateur final au cœur du processus

Si les principes DevOps sont axés sur l’amélioration de la communication et de la coordination entre le développement et les opérations, l’expérience client est tout aussi importante. C’est là que la collaboration avec les équipes de gestion IT devient clé. Lors de l’implémentation d’une application ou d’une infrastructure, ces dernières permettront en effet de fournir des logiciels plus rapides et de meilleure qualité au client, premier bénéficiaire de l’impact de ces innovations.

C’est pourquoi, les directions des organisations doivent accorder la priorité à l’intégration de la gestion des services IT et des opérations. Selon l’enquête de Hanover Research, la proportion de DSI assumant des responsabilités dans les deux domaines est passée de 39 % à 55 % depuis 2019. En outre, l’implication du CTO est passée de 41 % à 55 %, tandis que celle des directeurs IT est passée de 43 % à 54 %. En effet, l’adoption du DevOps est aussi essentielle pour ces dirigeants car elle contribue à la croissance de l’organisation, accroît ses capacités et répond aux attentes des clients. Si la pression en faveur d’une innovation rapide ne peut l’emporter sur la nécessaire stabilité, l’approche DevOps contribue à ces deux aspects en coordonnant efficacement les personnes, les processus et les produits.

Lorsqu’il est exploité efficacement, et moyennant une gestion attentive des besoins divergents des équipes de développement et d’exploitation, le DevOps permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence en tant qu’Autonomous Digital Enterprise (ADE). En effet, une plus grande collaboration entre les groupes permet à l’organisation de mettre en place des innovations qui seront bénéfiques à ses activités. En outre, dans un monde en constante mutation, l’agilité et la flexibilité induites par des passerelles entre les équipes et des technologies optimales, sont clés pour maintenir son activité, voire d’augmenter sa croissance.

___________________

Par Margaret Lee, vice-présidente senior et directrice générale Digital Service and Operations Management chez BMC Software