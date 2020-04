L’éditeur EBP, concepteur de solutions de gestion et services Cloud, accélère sur le channel en 2020 et lance de nouvelles initiatives tout au long de l’année pour s’entourer de revendeurs et intégrateurs spécialisés dans les métiers du BTP. Suite au contexte particulier lié au Coronavirus, un premier tour de France débutera en automne prochain et sera complété par différentes conventions partenaires.

L’indirect a toujours été le relai de commercialisation majeur d’EBP depuis sa création. Ainsi, chaque année, l’éditeur positionne ce canal au centre de ses préoccupations et de ses investissements. En 2020, EBP va permettre à son channel de se différencier encore un peu plus sur le marché en lui proposant une nouvelle solution qui s’adresse aux métiers du BTP. La dynamique partenaire a permis une croissance de 63% entre 2018 et 2019. Les solutions métier du Bâtiment représentent 10% du CA du groupe. Ce faisant, les partenaires pourront distribuer et intégrer une application métier conçue pour répondre à des enjeux sectoriels spécifiques.

À travers la verticalisation de ses offres, EBP compte également permettre à son réseau de partenaires de se spécialiser sur certains secteurs d’activité en traction et donc de se distinguer par rapport aux acteurs qui ne proposent que des solutions transversales. La campagne de recrutement 2020 d’EBP est donc une nouvelle étape pour l’éditeur qui innove avec cette approche sectorielle.

Frédéric Dannery, Directeur Commercial chez EBP précise : « En 2020, nous avons décidé de massivement investir pour faire évoluer notre dispositif de commercialisation indirecte. La verticalisation de notre approche en est une parfaite illustration. Nous allons aussi lancer un tour de France et différents événements pour aller à la rencontre de nos futures recrues et présenter nos nouvelles offres à nos partenaires existants. Un point d’accélération sera enfin le lancement d’une solution de nouvelle génération pour le BTP qui devrait fortement développer l’activité de nos partenaires. »

Enfin, EBP aura le plaisir de remettre 20 trophées à ses meilleurs partenaires 2019 pour les marchés TPE et PME. Les critères de sélection ont été la réalisation du meilleur chiffre d’affaires en 2019 sur les nouvelles ventes de produits pleins et extensions (hors assistance) en modes licence et SaaS.