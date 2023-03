La donnée est le nouveau moteur de l’agilité et de l’innovation des entreprises. Pour qu’elle soit l’atout attendue, les organsations doivent néanmoins cultiver une culture de la donnée et adopter une stratégie pérenne. Voici comment…

La donnée est partout. Les entreprises produisent, collectent et consomment toujours plus de données et cette tendance n’est pas appelée à faiblir dans les prochaines années. D’ici 2025, 180 zettaoctets de données seront créées chaque année dans le monde entier. Dans ce contexte, bien exploiter ses données est un gage de réinvention et d’innovation dans un monde de plus en plus incertain.

Pour les entreprises, l’accès à de grandes quantités de données sur leurs clients, le marché, ou leurs activités offre d’innombrables possibilités que ce soit pour développer de nouveaux services, personnaliser la relation client ou bien optimiser leurs opérations. Toutefois, être en capacité de s’appuyer sur ces données implique de bien les comprendre et l’on constate trop souvent que les entreprises rencontrent des difficultés pour tirer profit de leurs investissements dans l’analytique.

Alors que les données représentent souvent un formidable atout pour les entreprises qui souhaitent renforcer leurs produits, leurs services et leur efficacité opérationnelle, quelle stratégie peuvent-elles adopter, tout en s’appuyant sur un modèle pérenne ?

Exploiter la donnée, partout, tout le temps

Peu importe le secteur, les entreprises font appel aux données pour augmenter la productivité ou l’efficacité de leurs employés, ou bien dans le but d’identifier la cause d’un problème. Au-delà de ces exemples, l’analytique s’avère extrêmement précieuse pour fournir des recommandations qui aident à la prise de décision. Dans le bâtiment par exemple, les entreprises peuvent améliorer le processus d’achat des matériaux, tandis que dans le secteur des services, les données contribueront à une meilleure satisfaction des clients.

A l’aube d’une décennie où la data joue déjà un rôle clé, les entreprises qui tirent leur épingle du jeu sont celles qui savent exploiter les données partout, et tout le temps. La pandémie a d’ailleurs été un catalyseur de leur résilience : nombreuses sont les entreprises qui ont pu rapidement identifier et résoudre leurs problèmes, stimuler l’innovation et impulser une nouvelle dynamique de croissance grâce à l’analytique.

En 2019 déjà, un rapport McKinsey alertait sur le fossé qui se creusait entre les entreprises à la pointe en matière d’analyse des données et celles à la traîne. Bien que de nombreuses entreprises françaises utilisent leurs données à bon escient, certaines continuent de surestimer leur capacité à gérer et à les utiliser comme un outil stratégique dans leur travail au quotidien. Aujourd’hui, seul un dirigeant sur cinq estime que les décisions prises au sein de l’entreprise sont basées sur une analyse des données (baromètre Odoxa 2023) ! Pourtant, l’analytique est devenue la pierre angulaire de l’entreprise moderne. C’est pourquoi il est essentiel de véritablement mettre en place une culture des données efficace, c’est-à-dire changer du tout au tout la façon d’appréhender la data dans l’entreprise.

Cultiver une culture de la donnée pour stimuler l’innovation et la compétitivité

L’instauration d’une culture de la donnée en entreprise ne peut ni être imposée, ni mise en œuvre sans une stratégie claire, car elle ne se limite pas aux spécialistes et aux métiers liés aux données. Au contraire, elle doit être intégrée au cœur de l’entreprise et devenir la responsabilité de tous les employés, à tous les niveaux et dans tous les domaines de compétences. A la clé ? Un engagement des utilisateurs renforcé et une meilleure compréhension du rôle stratégique joué par les données.

Cette prise de conscience est cruciale pour les entreprises françaises. A cet effet, il est nécessaire de rappeler que la collecte et l’analyse des données doivent servir l’objectif d’une prise de décision plus rapide et éclairée. Rater le train de la culture des données, c’est prendre le risque de freiner l’innovation et la compétitivité.

Concrètement, les dirigeants doivent prendre conscience de leur responsabilité dans la diffusion d’une culture des données dans l’entreprise. Parmi les premières actions à mettre en place, l’entreprise doit favoriser les échanges entre managers et responsables des projets data, mais également créer des communautés autour de la donnée. L’essentiel étant de faire vivre ces communautés à travers l’organisation d’événements internes mais aussi l’identification d’ambassadeurs qui seront les relais de communication des projets data initiés dans l’entreprise. Aussi, la formation joue un rôle clé : c’est pourquoi il est fondamental d’élaborer des plans de formation personnalisés pour tous les utilisateurs de la donnée.

Face au défi que représente la mise en place d’une culture des données, il peut être facile de retomber dans de vieilles habitudes. Pour réussir à s’appuyer sur les données, les entreprises doivent changer d’état d’esprit et en première ligne, leurs dirigeants. S’ils veulent diffuser cette culture des données dans toute l’entreprise et pour tous les métiers, offrir les capacités à visualiser et surtout interagir avec leurs données est clé. C’est aussi là tout l’enjeu de la data visualisation qui permet de voir et comprendre les données de manière beaucoup plus rapide et intuitive. C’est en réussissant à démontrer les bénéfices liés à la prise de décision grâce à l’analytique que l’entreprise pilotée grâce aux données pourra ainsi devenir une réalité.

Par Jean-David Benassouli, Head of Analytics & Tableau France chez Salesforce

