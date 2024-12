Avec l’adoption généralisée du cloud public, les entreprises doivent faire face à des défis inédits : des dépenses imprévisibles, des décisions financières rapides prises par des équipes techniques, et une difficulté croissante pour les services financiers à suivre cette cadence. Ce livre blanc explore en profondeur FinOps, une discipline qui transforme ces défis en opportunités grâce à une collaboration entre les équipes techniques, financières et métier.

Découvrez comment cette approche, qui combine des processus innovants, des outils avancés et une nouvelle culture d’entreprise, permet d’aligner les dépenses cloud sur les objectifs stratégiques. Apprenez à équilibrer vitesse, coût et qualité, tout en impliquant chaque acteur dans la gestion financière de son usage cloud. Ce livre blanc vous guide étape par étape pour structurer et faire évoluer votre pratique FinOps, en exploitant des principes clés et des outils tels qu’IBM Apptio Cloudability et IBM Turbonomic.

Préparez-vous à transformer vos dépenses cloud en un véritable levier de compétitivité et à accélérer votre adoption de FinOps dès aujourd’hui en téléchargeant notre livre blanc FinOps : Une nouvelle approche de la gestion financière du cloud