Fisio est une solution de création de CV en ligne lancée en pleine crise pandémique. Le site ne cesse de s’enrichir. Il propose désormais 80 modèles de CV imaginés pour permettre à chacun de se démarquer des autres postulants.

Le service permet de créer un CV graphique et performant sans recourir à un logiciel externe. Plus de 10 000 utilisateurs l’ont déjà mis à l’épreuve afin de. Simplicité, rapidité et efficacité démarquent la démarche de Fisio. L’utilisateur insère une première fois ses informations personnelles dans un modèle et le logiciel les conserve et peut les appliquer automatiquement dans tous les autres modèles. Ce qui permet de tester aisément le rendu sur différents modèles sans ressaisie.

Chaque modèle utilisé est à 9€ utilisable en illimité. Une fois créé, le CV est exportable en PDF.

Par ailleurs, Fisio propose un espace dédié aux établissements d’enseignement et formation avec des ressources dédiées et des conseils aux étudiants. Plus de 20 établissements en France proposent déjà à leurs étudiants un accès à cette plateforme spéciale.

Par ailleurs, Fisio annonce qu’une nouvelle plateforme verra prochainement le jour sous le nom de Fisio Career. Elle sera uniquement dédiée aux entreprises souhaitant proposer l’outil CV Fisio à leurs candidats ou salariés comme par exemple les cabinets outplacement, SSI, cabinets de reclassement, etc.