L’usage de la mobilité dans notre quotidien professionnel n’est plus aujourd’hui un concept, mais une réalité concrète qui nous amène à repenser notre manière de gérer ce poste. Dans ce contexte, force est de constater que les processus de gestion traditionnels doivent évoluer pour mettre en place une organisation agile et industrielle avec des relais locaux qui permettra aux collaborateurs de bénéficier à tout moment de terminaux sécurisés et adaptés à leurs besoins métiers. A priori évidente, une telle approche est pourtant encore trop peu mise en œuvre, ce qui explique les nombreuses difficultés auxquelles font face les opérationnels en charge de la gouvernance des parcs mobiles et télécoms.

Prendre de la hauteur sur son projet de pilotage de flottes mobiles

Pour les entreprises étendues intégrant différents savoir-faire, il est tout d’abord stratégique de prendre en compte les spécificités métier des différents collaborateurs et l’organisation existante (sites régionaux, fonctionnement par entités, etc.). Cela permettra au gestionnaire de flotte de répondre précisément et rapidement aux demandes de déploiements temporaires ou définitifs. Cette première étape est fondamentale pour initier une démarche de centralisation pertinente et efficace. Il sera ainsi possible de créer des profils, des configurations types ou spécifiques, etc .. et de le faire suivre par le relais sur site

Piloter la mobilité de l’entreprise dans son ensemble

Pour mener à bien ce projet une approche outillée associant technologies et expertise métier est une donnée stratégique. L’objectif est clairement de permettre aux équipes en charge de la gouvernance du parc d’anticiper les actions et de réduire les délais dans les déploiements. À travers cette approche, il est aussi possible de se connecter aux solutions de MDM et outils de ticketing pour fluidifier les échanges et renforcer la qualité du service en toute sécurité.

En centralisant la gouvernance du parc, planifier, réaliser, sécuriser et contrôler les opérations de déploiement des terminaux mobiles devient une simple formalité. On notera également qu’une bonne gestion du parc ne peut se faire sans prendre en considération les aspects liés aux contrats souscrits. Cela permettra d’analyser la facturation, de mettre en évidence des écarts possibles et donc in fine d’optimiser les dépenses liées au poste mobilité. Fort de ces différents éléments, les gestionnaires de flotte en charge de la gouvernance de la flotte pourront ainsi accéder à de véritables tableaux de bord qui leur permettront de maitriser de bout en bout la gestion de leurs opérations.

A travers cette approche, la mobilité pourra enfin répondre à toutes ses promesses et se positionner comme un formidable levier d’accélération pour l’entreprise et non comme une tâche difficile à piloter et souvent génératrice de coûts trop importants au regard des services rendus. La bonne gouvernance du parc mobile est donc un véritable must have, notamment pour les entreprises étendues et multisites où ce sujet est rarement piloté de manière centralisée.

Par Julien FOURNIER, Directeur Associé de betoobe