Quelle différence un an fait-il ? L’année dernière, nous avions noté que la croissance exponentielle de la demande en calcul IA dans les data centers imposerait des processus plus efficaces, des constructions plus rapides et une résolution plus créative des problèmes pour remédier à la pénurie persistante de talents informatiques de haut niveau. Cela s’est même avéré encore plus vrai que ce à quoi nous nous attendions.

Selon les perspectives publiées par Goldman Sachs en mai 2024, les déploiements de l’IA devraient entraîner une hausse de 160 % de la demande d’énergie des data centers, ce qui démontre l’urgence de gérer cette croissance alors que la course aux ressources s’intensifie. L’Agence internationale de l’énergie a estimé qu’au niveau mondial, les data centers ont consommé 460 TWh d’électricité en 2022, soit environ 2 % de toute l’électricité produite.Ce chiffre devrait doubler d’ici 2026. Les raisons en sont claires. Les déploiements d’IA nécessitent une puissance de calcul bien plus importante que les autres formes de traitement, les GPU gourmands en énergie s’efforçant de répondre à la demande croissante.

En 2024, la nécessité de stratégies plus efficaces est apparue clairement. En 2025, nous verrons ces stratégies mises en pratique. D’ores et déjà, de grands projets et des plans audacieux sont sur la table, des changements dans la construction des data centers qui propulseront l’informatique cloud à un niveau supérieur.

Les moteurs de l’IA – les grands calculs deviennent petits

La diffusion des applications de l’IA dans toutes les facettes de la vie personnelle et professionnelle est époustouflante. Cela ne peut être comparé qu’aux premiers jours du World Wide Web à la fin des années 1990. D’abord considéré comme une curiosité, tour à tour vanté et rejeté, l’internet est devenu partie intégrante de la vie moderne en un temps record. On dit que le téléphone n’est devenu un appareil ménager qu’environ 50 ans après son invention ; l’internet a demandé environ 20 ans ; l’IA semble prête à faire de même en une fraction de ce temps, car elle trouve rapidement de nouvelles applications dans l’espace des entreprises.

Le nombre d’usages inventifs de l’IA est en train de grimper en flèche. Nous avons à peine effleuré l’impact de l’IA sur le commerce, la science et la société elle-même. Paradoxalement, la plus grande innovation de ces dernières décennies fait sentir son influence de manière limitée dans l’espace de l’entreprise.

La construction en plein essor

Les plus grands noms de la technologie construisent comme jamais auparavant, faisant évoluer leurs moyennes de dépenses d’investissement sur 10 ans vers des niveaux toujours plus élevés, alors que la course au calcul de l’IA, qui ressemble à une ruée vers l’or, prend de l’ampleur. Ce n’est pas seulement la technologie de l’IA qui évolue, mais aussi le modèle de fourniture ; l’IA en tant que service ouvre la voie à l’adoption par les entreprises des capacités de l’IA, en particulier de l’IA générative qui peut remplir de multiples rôles, du service à la clientèle à la planification financière à long terme. En effet, les data centers eux-mêmes font de plus en plus appel à l’IA générative pour remédier au manque persistant de personnel informatique qualifié en l’utilisant pour surveiller, gérer et soutenir les équipes informatiques réduites pour les rendre plus productives. Avec un moyen intuitif de poser des questions et de recevoir des recommandations, une équipe informatique moins avancée peut se surpasser et soulager certaines des contraintes de main-d’œuvre auxquelles les data centers sont confrontés.

Avec ces constructions, l’accès fiable à une alimentation électrique suffisante reste un défi. Les data centers consomment un pourcentage croissant de l’énergie produite dans le monde et cette tendance se poursuivra dans un avenir prévisible, représentant jusqu’à 44 % de l’augmentation de la demande d’électricité jusqu’en 2028, selon Bain & Company, cité dans un récent rapport d’Utility Dive. La rareté de l’approvisionnement en énergie excédentaire dans la plupart des régions pousse à construire de nouveaux data centers dans de nouveaux endroits parfois inattendus pour s’assurer de la proximité de sources de production d’énergie abordables ou louer de l’énergie dédiée au réseau pour garantir la fourniture d’énergie. Nous avons tous entendu parler des data centers qui ont récemment adopté la production d’énergie nucléaire dédiée pour soutenir leur croissance. Ce phénomène devrait s’amplifier en 2025 et après.

Le choix du nucléaire est logique : la source est stable, évolutive et relativement durable par rapport aux sources alimentées par les combustibles fossiles. Dans le même temps, les data centers font tout leur possible pour réduire la consommation d’énergie – à la fois pour des raisons économiques et de responsabilité environnementale – en déployant des systèmes de refroidissement par eau à la place des systèmes de refroidissement par air forcé, moins efficaces. Au fur et à mesure que l’échelle de calcul de l’IA alimentée par le GPU augmentera, ces gains d’efficacité deviendront plus évidents, tout comme les avantages d’un temps de fonctionnement accru du réseau, car la chaleur excessive est l’un des principaux responsables des pannes et de la défaillance prématurée des composants.

Réduire le profil des infrastructures

En ce qui concerne les besoins en énergie et en refroidissement, l’infrastructure fibre du data center continue de se densifier dans les installations de calcul de l’IA. Les GPU dans les réseaux d’IA doivent être entièrement mis en réseau – chaque GPU doit pouvoir communiquer avec tous les autres GPU – ce qui augmente la complexité d’un ordre de grandeur et complique le refroidissement. Pour surmonter la masse de l’infrastructure fibre requise, les data centers utiliseront des systèmes fibre très denses pour réaliser ces innombrables connexions, en insérant davantage de fibres et de connecteurs dans l’empreinte existante afin d’alimenter leurs réseaux d’IA.

En concentrant plus de ressources informatiques dans moins de racks, les data centers peuvent réduire la consommation d’énergie et simplifier les besoins de refroidissement. De plus, à mesure que les data centers à grande échelle migrent de 2x400G (agrégat 800G) à 800G natif, cette infrastructure fibre avancée fournira une capacité de voie d’accès indispensable pour répondre à la demande à venir.

Data centers multilocataires (MTDC) – standardisation et flexibilité

J’ai passé du temps à étudier les grands data centers « hyperscale » et leur modèle d’IA sous licence en tant que service pour les entreprises. Cependant, un autre aspect crucial de l’activité en 2025 est le rôle des MTDC dans l’ouverture de la voie à suivre pour leurs entreprises clientes. Dans tous les secteurs, les besoins des entreprises évoluent rapidement et les MTDC doivent rester flexibles pour répondre à ces demandes changeantes.

Ici aussi, une approche normalisée de l’infrastructure fibre plus dense est essentielle car elle réduit les besoins en personnel informatique et simplifie les changements de configuration. Plusieurs grands fabricants d’infrastructures fibre sont en train de lancer ou d’améliorer des technologies plus simples et plus prêtes à l’emploi pour aider tous les data centers, mais en particulier les MTDC, à aplanir la courbe des compétences requises pour être aussi agiles et réactifs que possible, en maintenant les accords de niveau de service même avec des équipes informatiques plus réduites.

2025 sera comme 2024, mais en plus grand

Les changements fondamentaux à venir dans les data centers à l’aube de l’ère de l’IA seront vraiment remarquables. De l’emplacement à l’échelle, les data centers « hyperscale » et MTDC devront augmenter leurs capacités en fibre tout en réduisant le profil physique de cette même fibre, adopter de nouvelles technologies de refroidissement et jeter un regard neuf sur la façon dont ils achètent et utilisent l’énergie électrique. Malheureusement, il n’y a pas de fin en vue à la pénurie actuelle d’expertise informatique de haut niveau, mais l’IA elle-même montre déjà comment elle peut aider les opérateurs à combler ces lacunes grâce à la surveillance et à la gestion alimentées par l’IA générative.

Alors que l’IA continue de faire des incursions dans l’espace des entreprises, les data centers seront appelés à fournir l’énorme capacité de calcul nécessaire pour transformer les promesses en avantages commerciaux concrets. Tout comme l’IA, les data centers innoveront et s’adapteront pour répondre aux besoins changeants et fournir les solutions optimales dont ce secteur à croissance rapide a besoin.

____________________________

Par Koen ter Linde, SVP & President, Connectivity & Cable Solutions, CommScope

