Au sommaire de cette dernière émission avant la pause estivale : Proton se lance dans la bureautique sécurisée, Mistral AI s’associe à Outscale, le coût faramineux des pannes informatiques, et la saga Atos qui n’en finit pas.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont bien évidemment une nouvelle fois aux commandes de cette édition pourtant un peu particulière d’InfoNews Hebdo. Pourquoi particulière ? D’abord parce qu’un océan sépare nos animateurs, mais la technologie abolit les distances. Ensuite parce que ce numéro est le dernier numéro de cette première partie de saison. Comme chaque année, InfoNews Hebdo se rallie à la traditionnelle « pause estivale ». Alors, avant de vous souhaiter à tous de bonnes vacances, nos animateurs ont concocté un sommaire très varié.

Proton, l’éditeur suisse connu pour ses solutions de messagerie ultra-sécurisées, étend son territoire avec Proton Docs. Ce concurrent de Google Docs mise sur la sécurisation de bout en bout pour séduire particuliers et petites entreprises. Une offre intéressante pour ceux qui cherchent une alternative aux géants du secteur.

Mistral AI, la pépite française de l’IA, s’associe à Dassault Systèmes et plus particulièrement à sa division cloud « Outscale » pour proposer du « LLM as a service » sur une infrastructure labellisée SecNumCloud. De quoi permettre aux entreprises d’élaborer des applications IA en toute confiance, sans investissements initiaux lourds.

Côté infrastructures, une étude d’Oxford Economics révèle le coût astronomique des pannes informatiques : 200 millions de dollars par an en moyenne pour les grandes entreprises ! Erreurs humaines, cyberattaques et défaillances logicielles restent les principales causes. De quoi donner des sueurs froides aux DSI et RSSI…

La gestion des licences reste un casse-tête… même à l’ère du cloud ! Selon Flexera, 20 à 30% des dépenses logicielles seraient du gaspillage pur. Un problème qui semble s’aggraver, faute de communication entre équipes FinOps et responsables des contrats.

La saga Atos connaît un nouveau rebondissement : les créanciers et banques reprennent la main pour tenter de sauver le navire. Une solution temporaire qui permettra peut-être de passer l’été, en attendant une stratégie plus pérenne.

Enfin, le dossier de la semaine est consacré à l’industrie française des datacenters, un marché de 5 milliards d’euros en pleine croissance. La France se positionne bien, notamment grâce à l’Île-de-France et Marseille. Mais les défis énergétiques et environnementaux restent de taille.

L’émission se conclut sur une nouvelle cible pour les foudres de la commission européenne : Nvidia, devenu le géant incontournable de l’IA, fait l’objet d’une enquête des autorités de la concurrence. La symbiose entre ses GPU et son logiciel CUDA pose question. Affaire à suivre à la rentrée !

C’est sur cette actualité chargée que l’équipe d’InfoNews Hebdo vous souhaite un bel été. Rendez-vous fin août pour une nouvelle saison de décryptage de l’IT avec InfoNews Hebdo!

     

Au Sommaire de cette émission :

En Bref

Proton concurrence de Word et Google Docs Mistral et Outscale lancent un LLM as a Service >> Mistral AI s’associe à Dassault Systèmes et Outscale pour une IA industrielle et souveraine Impact financier des pannes Cloud n’empêche le gaspi Les créanciers d’Atos ont le dernier mot >> Atos s’en remet à ses créanciers…

Le Dossier

La France, terre de datacenters

Le Carton Rouge

NVidia, objet d’enquêtes européennes

À lire également cette semaine :