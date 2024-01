Bienvenue dans votre émission qui déchiffre l’actualité IT. Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo, les 40 ans du Mac, Proxmox l’alernative VMware qui monte, SAP qui licencie, Sam Altman et le Panocrim du Clusif

Jean François Le Nilias et Guy Hervier vous accueillent sur le plateau de leur émission InfoNews Hebdo qui porte un autre regard sur l’actualité IT de la semaine. Une émission qui démarre sur un instant nostalgie puisque l’on célèbre cette semaine les 40 ans du Macintosh et de la popularisation des interfaces graphiques pilotées à la souris.

L’éditeur VMware continue d’attirer notre attention tout en portant loin de lui le regard de certains DSI qui rêvent d’alternatives. Or Veeam, qui suit avec attention leur regard, semble s’intéresser à une solution open-source encore méconnue : Proxmox VE. On vous en dit plus.

Le sujet IA étant inévitable, nos animateurs ont été interpelés par une étude du MIT qui affirment que l’IA reste plus onéreuse que l’humain… mais cette étude se limite à l’IA classique et ignore superbement l’IA générative.

Du côté des gros et petits sous, SAP fait des économies et supprime 8000 postes quant à Sam Altman, le patron d’OpenAI, il est en quête de 100 milliards de dollars pour fabriquer ses propres puces IA.

Enfin, le Clusif a publié son récapitulatif de l’état de la cybersécurité en France en 2023… Et devinez quoi ? Le paysage n’est pas bien glorieux voire est carrément inquiétant avec une nouvelle recrudescence des activités malveillantes.

Pour terminer, nos animateurs sortent le carton rouge à HP après une nouvelle controverse sur les cartouches d’imprimantes…

     

EN BREF CETTE SEMAINE

Les 40 ans du Macintosh

SAP supprime 8000 postes

L’IA encore plus chère que l’humain

Les plans pharaoniques de Sam Altam

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Panocrim 2023 du Clusif

RENDEZ-VOUS

Tout sur l’IA au World AI Festival à Cannes

World AI Cannes Festival 2024 – 8 au 10 février 2024 – Cannes

CARTON ROUGE

Controverse sur les cartouches HP

