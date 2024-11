Au sommaire de ce nouvel InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT, retrouvez ChatGPT qui empiète sur les plates-bandes de Google, la disponibilité officielle de Windows Server 2025, l’IA qui découvre des failles Zero-Day, Python qui dépasse JavaScript, Intel qui s’enfonce un peu plus, le Cloud toujours en hypercroissance, et le Tour de France de l’IA.

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo hebdomadaire pour tout savoir et comprendre sur l’actualité IT. Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les faits marquants et les innovations qui secouent le monde de la technologie.

Cette semaine, on commence avec OpenAI qui lance une nouvelle fonctionnalité pour ChatGPT. La fonction SearchGPT est un véritable moteur de recherche web mais dopé à l’IA, empiétant sur le territoire de Google. Une avancée qui pourrait bien redéfinir nos habitudes de recherche d’informations en ligne.

Microsoft a officiellement annoncé la disponibilité de Windows Server 2025, la nouvelle édition de son système d’exploitation pour serveurs et datacenters. Au programme : intelligence artificielle, cloud hybride, performances accrues et une interface alignée sur celle de Windows 11.

L’IA ne cesse de repousser les limites. L’équipe Big Sleep de Google, en collaboration avec Google DeepMind, a démontré que l’intelligence artificielle peut désormais découvrir toute seule et automatiquement des failles Zero-Day, ouvrant de nouvelles perspectives pour la cybersécurité.

Python détrône JavaScript en devenant le langage de programmation le plus utilisé sur GitHub. Une montée en puissance liée à l’explosion de l’IA générative sur la plateforme de développement de Microsoft.

De son côté, Intel affiche des pertes historiques et perd sa place au Dow Jones, remplacé par NVIDIA. Une situation qui soulève des questions sur l’avenir du géant des semi-conducteurs.

Parallèlement, le cloud continue sa croissance exponentielle. Les géants du secteur affichent des résultats en forte progression, mais les investissements massifs dans l’IA commencent à inquiéter les marchés.

Cette semaine marque également le lancement du Tour de France de l’IA, une initiative du MEDEF et de Numeum pour sensibiliser les entreprises aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle à travers plus d’une vingtaine d’étapes dans tout le pays.

Enfin, dans notre coup de gueule, nous abordons l’avalanche de mails qui submerge les salariés, compliquant la gestion des données et freinant les efforts en matière de sobriété numérique.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo…



AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

En Bref

ChatGPT sur les plates-bandes de Google

> ChatGPT intègre enfin une vraie recherche Web, dans sa version Plus…

> Avec SearchGPT, OpenAI peut-il vraiment rivaliser avec Google ?

> Le plein de nouveautés pour Claude AI, le concurrent de ChatGPT

Windows Server 2025 disponible

> Windows Server 2025 est officiellement disponible

L’IA trouve les failles Zero-Day

> Google Big Sleep : Quand l’IA découvre seule des failles Zero-Day

Python devant Javascript

> Python dépasse JavaScript au classement GitHub

Intel s’enfonce un plus

Le Dossier

Le Cloud toujours en hypercroissance

Le Rendez-Vous

Tour de France IA – du 30 octobre au 04 février

Le coup de gueule

Emails… Trop, c’est trop!