InfoNews Hebdo, c’est votre rendez-vous du vendredi avec l’actualité IT avec au sommaire de cet ultime épisode de l’année 2024 la méga levée de Databricks, la fin d’Outlook classique, un petit modèle Phi-4 qui raisonne comme un grand, Grammarly en pleine auto-réinvention et les grands projets IT de l’Etat français et de sa Dinum…

Pour ce dernier épisode de l’année 2024, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias ont concocté un sommaire des plus variés qui, à bien y regarder, fait une sorte de tour d’horizon des grandes tendances et débats qui ont animé le monde de l’IT et de l’innovation cette année : de l’IA, des business qui se réinventent à l’IA, des startups qui fleurissent malgré les difficultés géopolitiques et économiques, un état français qui peine à se transformer, et NVidia au cœur des débats…

AU SOMMAIRE DE CET EPISODE :

En Bref

La fin d’Outlook classique :

Microsoft amorce une transition vers une version moderne, une révolution pour les abonnés de Microsoft 365.

>> Microsoft prépare son écosystème à la grande migration Outlook en 2025

Amazon et Microsoft :

Retour sur la pause imposée par Amazon au déploiement de Microsoft 365, en raison de normes de sécurité jugées insuffisantes.

>> Amazon va devenir l’un des plus gros clients de Microsoft 365

Grammarly se réinvente :

Grâce à l’acquisition de Coda, l’assistant d’écriture se transforme en une suite bureautique collaborative propulsée par l’IA.

>> Grammarly s’offre Coda pour créer une bureautique collaborative intelligente

Phi-4 de Microsoft :

Petit par la taille mais grand par le raisonnement, ce modèle IA compact promet de rivaliser avec les géants.

>> Phi-4, le nouveau petit modèle de Microsoft qui raisonne comme un grand

Databricks repousse son IPO par une méga-levée :

Une levée de fonds record de 10 milliards de dollars pour alimenter sa croissance et ses ambitions IA.

>> Databricks lève 10 milliards de dollars et repousse son introduction en bourse

Le Dossier :

Les grands projets IT de l’État français

La Direction interministérielle du numérique (Dinum) dresse le bilan des initiatives majeures en matière d’infrastructures IT gouvernementales. Si des progrès sont notables, des failles dans l’encadrement et une stratégie d’évitement des ministères freinent encore la transformation numérique de l’État.

>> Rapport d’activité 2023 de la DINUM | numerique.gouv.fr

Cette Semaine et Après :

Les 5 vœux du DSI au Père Noël

Dans un esprit festif, les responsables IT expriment leurs souhaits pour l’année à venir : renforcer la sécurité contre les hackers, réussir la migration Windows 11, et voir l’Europe investir davantage dans les technologies, entre autres.

Insolite :

Microsoft, roi des GPU Nvidia

Une étude révèle que Microsoft est le plus gros acheteur de GPU Nvidia pour l’intelligence artificielle en 2024, surpassant des géants comme Amazon, Meta et Google. Un investissement stratégique qui alimente la croissance d’OpenAI et d’autres initiatives IA.

