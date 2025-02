C’est l’heure de retrouver InfoNews Hebdo avec au sommaire un Windows 11 plus contraignant, un méga-investissement émirati de 50 milliards d’euros dans un Campus IA en France, OpenAI qui révolutionne la recherche web, Adobe qui apporte l’IA à la gestion des contrats, la hausse des budgets IT et le regard très critique de la Cour des comptes sur la productivité des projets IT de l’État.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT. Au menu cette semaine, des une grande variété de sujets qui au final reflètent bien les grandes transformations et les défis du secteur technologique. Alors forcément en cette « semaine pour l’action sur l’IA », l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans cette émission, avec des investissements massifs comme celui des Émirats arabes unis en France, mais aussi des innovations majeures comme l’agent de recherche d’OpenAI ou l’intégration de l’IA dans Adobe Acrobat pour la gestion des contrats. Ces avancées s’inscrivent dans un contexte d’accélération des développements de l’IA qui transforme rapidement tous nos outils mais aussi toutes nos méthodes de travail.

La question des coûts et de la productivité reste également au cœur des préoccupations, que ce soit avec la stratégie de Microsoft pour Windows 11, la hausse générale des budgets IT ou encore l’efficacité discutable des projets numériques de l’État français que la Cour des comptes vient de nouveau d’épingler durement dans un nième rapport.

Des sujets qui forcément nous invitent tous à s’interroger sur la valeur réelle des investissements technologiques. Un vaste débat…



EN BREF CETTE SEMAINE

Windows 11 : de la suggestion à l’obligation

Microsoft durcit sa politique de migration vers Windows 11 en supprimant le « hack » officiel qui permettait l’installation sur des machines non conformes. Cette décision s’accompagne d’alertes de Windows Defender sur les installations non conformes et du lancement des Surface Copilot Plus PC sous Intel, créant une pression supplémentaire sur les entreprises encore sous Windows 10, qui représentent plus de 60% du parc.

50 milliards pour un Campus IA en France

Une annonce majeure des Émirats arabes unis avec un investissement de 30 à 50 milliards d’euros pour un centre de recherche et de données dédié à l’IA en France. Le projet prévoit un datacenter d’une capacité pouvant atteindre 1 gigawatt, s’inscrivant dans la stratégie de diversification des Émirats et dans la course mondiale aux infrastructures IA.

OpenAI lance un agent de recherche

OpenAI innove avec un agent intelligent capable d’effectuer des recherches web approfondies de manière autonome. Cette fonctionnalité, actuellement réservée aux clients professionnels américains, représente une évolution majeure par rapport aux moteurs de recherche traditionnels et aux chatbots, en offrant des synthèses sourcées et vérifiables.

Adobe : une IA pour la gestion des contrats

Adobe intègre l’intelligence artificielle à Acrobat avec « Contract Intelligence », une fonctionnalité permettant d’analyser et de comparer automatiquement les contrats. Disponible via l’AI Assistant à 5 dollars par mois, cette innovation cible les 650 millions d’utilisateurs d’Adobe et pourrait concurrencer les solutions de Contract Lifecycle Management existantes.

La hausse des prix IT face aux limites budgétaires

Le Gartner prévoit une augmentation de 9% des dépenses IT mondiales en 2025, atteignant 5600 milliards de dollars. Cette hausse, portée par le SaaS, le PaaS, l’IaaS et l’IA, met sous pression les budgets des entreprises qui cherchent à limiter la croissance de leurs dépenses IT.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Des projets IT de l’État peu productifs

La Cour des comptes publie un rapport critique sur les gains de productivité des projets numériques de l’État. L’exemple de la carte achat, censée générer 900 emplois temps plein d’économies mais n’en réalisant que 50 à 60, illustre l’écart entre les objectifs et les résultats réels.

LE RENDEZ VOUS

World AI Cannes Festival

La 5ème édition du festival se tiendra du 13 au 15 février au Palais des Festivals, avec une approche sectorielle couvrant la santé, le manufacturing et la banque. L’événement s’inscrit dans le cadre plus large de l’AI Action Summit.

COUP DE COEUR

Le Cigref éclaire les innovations technologiques

Le Cigref publie un rapport analysant les innovations du CES 2024 et leur pertinence pour les entreprises, couvrant l’IA, le quantique, la cybersécurité et la mobilité.

