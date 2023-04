Normalement diffusé le Vendredi, cet épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT, est exceptionnellement diffusé un Lundi. Au sommaire : des IA, Atos, du Green IT et des routeurs…

Rejoignez Guy Hervier et Jean-François le Nilias pour cette nouvelle édition de notre émission InfoNews Hebdo dédiée à l’actualité de l’informatique et des télécoms. L’attention de nos commentateurs a été retenue par plusieurs annonces aux contenus assez éclectiques.

Ainsi dans ce numéro, nous évoquons bien évidemment les dernières IA du moment avec notamment une IA pour développeurs, Veracode Fix, qui propose automatiquement des lignes de correction aux vulnérabilités détectées dans le code.

Les processeurs sont aussi à l’honneur avec Microsoft qui développerait de nouveaux accélérateurs pour son cloud Azure mais aussi l’Europe qui se met d’accord avec son Chips Act qui veut doubler les parts de marché de l’UE sur le marché des semi-conducteurs.

Atos est un sujet d’inquiétude depuis l’échec des négociations avec Airbus et Guy Hervier fait le point sur la situation.

Autre inquiétude, la part du numérique dans la consommation électrique française. Elle aurait augmenté de 50% en 5 ans pour désormais représenter 10% de la consommation totale d’électricité en France. Les pouvoirs publics appellent à plus de sobriété et plus d’actions concrètes.

Et si certaines entreprises jouent la carte de la seconde main pour réduire leur empreinte carbone, une enquête d’ESET révèlent que les routeurs d’occasion contiennent souvent des informations confidentielles et importantes sur leurs anciens propriétaires.

Enfin, un petit clin d’œil pour finir à Elon Musk et ses contradictions autour de l’IA…

    

EN BREF

00:45 – Microsoft développerait ses propres composants

06:20 – Veracode détecte et répare le code avec Fix

10:00 – Attention aux routeurs d’occasion, mine d’or de données

13:10 – L’Europe se réveille avec son Chips Act

18:00 – Incertitudes autour d’Atos

LE DOSSIER

21:30 – Le numérique consomme 10 % de l’électricité en France

RENDEZ-VOUS

25:40 – Le World Data Summit à Amsterdam du 17 au 19 mai

COUP DE GUEULE

28:00 – Les incohérences d’Elon Musk